نكاية بترامب .. مطالب بعودة ميشيل أوباما إلى البيت الأبيض

يأمل معارضو دونالد ترامب بعودة عائلة أوباما إلى البيت الأبيض. وطالب أكثر من 1.5 مليون شخص من مستخدمي فيسبوك ميشيل أوباما بخوض الانتخابات الرئاسة في عام 2020.

وعلى الرغم من أن السيدة الأولى السابقة كانت قد أكدت مرارا أنها "لا تريد التورط في أي لعبة سياسية" فإن المعجبين بها ومناصريها لا يقبلون رفضها للموضوع.

من جانبه طلب مقدم البرامج التلفزيوني جيمي فالون من السيدة ميشيل الإعلان عن طرح ترشيحها. وطبعا يثير الموضوع مختلف الشركات وخاصة المنتجة للملابس التي لا ترغب بتوفيت فرصة الاستفادة من هذه الضجة الإعلامية- بات من الممكن شراء عبر الإنترنت قميص مع عبارة "ميشيل أوباما – إلى الرئاسة في 2020".

ويواصل أنصار الحزب الديمقراطي الأمريكي، الذين أصابهم الإحباط من الخطوات الأولى للرئيس دونالد ترامب، عبر الشبكات الاجتماعية مطالبة السيدة أوباما بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

على سبيل المثال فقد سجلت في "فيسبوك" العام الماضي عدة مجموعات تحت تسمية " ميشيل أوباما – رئيسة في عام 2020"، (Michelle Obama For President 2020) ووقع على ذلك بشكل إجمالي أكثر من 1.5 مليون مستخدم، وفي تعليقاتهم ينتقد المستخدمون سياسة ترامب ويستعرضون نقاط القوة لزوجة الرئيس السابق. وبما أن باراك أوباما وفقا للدستور لم يعد قادرا على شغل منصب رئيس الدولة، فإن أنصاره يعلقون آمالهم على السيدة الأولى السابقة.

وتجدر الإشارة على أن الرئيس السابق كان قد أعرب عن ثقته بأن زوجته لن تخوض في معمعة الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال باراك أوباما في فترة سابقة:" هي فعلا شخص لامع وموهوب ولا يمكنني إلا الافتخار بها ولكن ميشيل تفتقد للصبر وليس لديها الميول لكي تصبح مرشحة للانتخابات".

ولكن جمهور تويتر يصر عبر تغريدات على ضرورة ترشيح ميشيل في الانتخابات المقبلة.