روسيا: الحظر على ظريف يغلق سبيل الحوار

اعتبر مساعد الممثلية الروسية في منظمة الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، الحظر الأمريكي على وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، بأنه يغلق السبيل أمام أي حوار.

جاء ذلك في تصريح أدلى به دميتري بوليانسكي، في الرد على سؤال لمراسل "إرنا" الإيرانية، في نيويورك أمس الخميس، بشأن موقف روسيا، بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي، من الحظر الذي فرضته أمريكا على ظريف.

واعتبر الحظر بأنه لا يتوافق مع الدبلوماسية، مضيفا "نحن نعارض أي نوع من الحظر لأنه لا يساعدنا للوصول إلى حل".

يشار إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية فرضت، مساء أول أمس الأربعاء، عقوبات على وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف.