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مقتل حمزة بن لادن في عملية استخباراتية أمريكية


اعلن مسؤولون أمريكيون، اليوم الأربعاء، أن حمزة بن لادن، نجل زعيم تنظيم "القاعدة"،الارهابي أسامة بن لادن، قتل في عملية استخباراتية أمريكية.

ونشرت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية تقريرا، قالت فيه إن عملية استخباراتية أمريكية تمكنت من قتل حمزة بن لادن، 30 عاما.

ورفض المسؤولون الأمريكيون تقديم تفاصيل حول طبيعة العملية التي قتل فيها نجل أسامة بن لادن، والدور الذي لعبته الولايات المتحدة في تلك العملية.

وقالت الشبكة الأمريكية إن 3 مسؤولين أمريكيين، أكدوا أن الولايات المتحدة حصلت على معلومات استخباراتية تفيد بمقتل حمزة بن لادن، الذي تم تنصيبه خليفة لوالده كزعيم لتنظيم القاعدة الارهابي.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية عرضت، أمس الخميس، مكافأة تصل إلى مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تقود إلى "تحديد هوية أو مكان" حمزة في أي بلد، واصفة إياه بأنه قيادي رئيسي في تنظيم القاعدة الارهابي، وفقا لـ"رويترز".

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