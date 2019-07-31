طهران: أميركا وحلفائها أوجدوا داعش لمهاجمة ايران بعد العراق وسوريا

اكد رئيس مؤسسة حفظ ونشر اثار وقيم الدفاع المقدس في ايران، العميد بهمن كاركر، الأربعاء، ان أميركا وحلفائها اوجدوا تنظيم داعش الارهابي لمهاجمة ايران بعد سوريا والعراق.

وقال كاركر، في تصريح اوردته وكالة انباء فارس، إن "الاعداء خاصة اميركا اجتمعوا اليوم للوقوف امام سرعة تقدم بلادنا وقد اوجدوا داعش ليهاجم ايران بعد سوريا والعراق الا ان الجمهورية الاسلامية شلت الاعداء على بعد آلاف الكيلومترات".

واشاد، بـ"شباب اليوم في البلاد وتمسكهم بالثورة والدفاع عنها"، معتبرا الشهداء المدافعين عن المقدسات "مثالا بارزا لشباب اليوم".