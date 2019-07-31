الصفحة الدولية

طهران: أميركا وحلفائها أوجدوا داعش لمهاجمة ايران بعد العراق وسوريا


اكد رئيس مؤسسة حفظ ونشر اثار وقيم الدفاع المقدس في ايران، العميد بهمن كاركر، الأربعاء، ان أميركا وحلفائها اوجدوا تنظيم داعش الارهابي لمهاجمة ايران بعد سوريا والعراق.

وقال كاركر، في تصريح اوردته وكالة انباء فارس، إن "الاعداء خاصة اميركا اجتمعوا اليوم للوقوف امام سرعة تقدم بلادنا وقد اوجدوا داعش ليهاجم ايران بعد سوريا والعراق الا ان الجمهورية الاسلامية شلت الاعداء على بعد آلاف الكيلومترات".

واشاد، بـ"شباب اليوم في البلاد وتمسكهم بالثورة والدفاع عنها"، معتبرا الشهداء المدافعين عن المقدسات "مثالا بارزا لشباب اليوم".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
طهران: أميركا وحلفائها أوجدوا داعش لمهاجمة ايران بعد العراق وسوريا
مدير مكتب الرئيس الإيراني: الإمارات باتت تتبع مواقف جديدة تختلف عن مواقف السعودية
تأجيل محاكمة البشير إلى 15 أغسطس المقبل
ظريف : إيران مستعدة للحوار مع السعودية إن كانت مستعدة لذلك
ألمانيا تعلن رفض طلب أمريكي للمشاركة في خطط تأمين الخليج ومضيق هرمز
أول ظهور للأميرة هيا منذ خروجها من دبي وبدء المعركة القضائية
تحذير قطري لدول الخليج: إن لم تفعلوا ذلك ستدفعون الثمن
رئيس أركان الجيش الجزائري يدعو لإجراء الانتخابات الرئاسية في أسرع وقت
العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر يعرض صفقة على السلطات الأمريكية على حساب السعودية!
واشنطن تطلب رسميا من برلين الانضمام إلى لندن وباريس لتأمين مضيق هرمز
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 71.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
محمود البياتي : ايعقل ان كاتب المقال طالب دراسات عليا؟. مقال حافل بالاخطاء النحوية وركاكة الاسلوب وفجاجة التعبير. اذا كان ...
الموضوع :
تقرير علمي عن الانسان والكون الذي يعيش فيه
ابو كيان الفارسي : تعال شوف الفساد في محافظه بغداد عباس ابو التطقيق كل معامله 10 ورقات علني وباسم ابو فرح ...
الموضوع :
النزاهة: السجن سبع سنوات لرئيس مجلس إدارة الشركة العراقية للنقل البري سابقاً
اخوة زينب : محد راح يحسبهم هذولي اولد معاويه لعنه الله عليهم الى قيام الساعه هم لو عدهم غيره ماكان ...
الموضوع :
المتحدث باسم قيادة محور الشمال للحشد الشعبي : دماء الشهداء فضحت تسجيلات الفلاحي
حمادة : السلام عليكم .... تحية طيبة لوكالة انباء براثا وعامليها المخلصون .. وتحية طيبة للاخوة علي محسن راضي ...
الموضوع :
عدم التزام اصحاب المولدات يا مجلس محافظة بغداد
المواطن : لماذا العراق یبیع النفط 16 دولار ارخص علی کل برمیل الی الدوله الاردنیه. هذا فلوس الشعب. ...
الموضوع :
93% من ضحاياهم شيعة: أحصائية أمنية حول جنسيات الارهابيين الذين قاموا بتفجيرات ارهابية في العراق
محمدامين عبدالحسين عبيد : انفصلت عن الدوام بتاريخ شهر الثامن سنة 2015 بسبب مشاكل عائلية ...
الموضوع :
الحشد الشعبي يصدر بيانا بشأن معاملات المفسوخة عقودهم في الهيئة
تحسين : السلام عليكم النص يعاني من ركاكة واضحة ارجو التنبه ...
الموضوع :
المعارضة بين اليأس والردة..!
العراقي : فعلا هو وزير نزيه . فقط للتنويه اخي العزيز هناك اغلاط املائية كثيرة كمثال حظارية ، منذو ...
الموضوع :
اذا  أردتم الكهرباء فـأدعمو وزيرها ..!
ابو محمد : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لماذا تم رفض القانون في العراق اليس فيه شيعة ؟! ...
الموضوع :
البرلمان الكويتي يقر بالأغلبية قانون الأحوال الشخصية الجعفري
امنه : السلام عليك يامولاي يااباعبدالله السلام عليك يامولاي ابراهيم المجاب اسئلكم بحقكم عندالله وبالشان الذي لديكم عنده ..ان ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
فيسبوك