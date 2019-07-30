ركاب طائرة مدنية يتافجؤون بقائد الحرس الثوري

فوجئ المواطنون في صالة انتظار الركاب في مطار مدينة أهواز، مركز محافظة خوزستان، بوجود القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، بينهم، للتوجه في رحلة إلى طهران.

ولفت حضور اللواء سلامي، في صالة انتظار الركاب في مطار أهواز انتباه المواطنين، الذي استحسنوا وأشادوا بهذه المبادرة، بحسب وكالة أنباء "فارس".

وكان القائد العام للحرس الثوري، قام خلال الأيام الأخيرة بجولة تفقدية على المناطق التي اجتاحتها السيول في هذه المحافظة، وسير عمليات اعادة الإعمار والإسكان.

ولا تزال مياه الفيضانات تغمر قرى في جنوب إيران نتيجة للفيضانات التي أدت، بحسب تصريحات مسؤولين إيرانيين، إلى مصرع نحو 70 شخصا وإصابة مئات آخرين، فضلا عن إلحاق أضرار كبيرة بالوحدات السكنية والسيارات والمرافق العامة والمزارع.

وشهدت إيران هطول أمطار غير متوقعة منذ 19 مارس/ آذار.