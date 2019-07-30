وفد من "العسكري السوداني" يتوجه للأبيض.. وتعليق الدراسة

غادر وفد من المجلس العسكري الانتقالي السوداني الخرطوم متوجهاً إلى مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان للوقوف على الأوضاع هناك، بعد مقتل طلاب خلال تظاهرات أمس الاثنين.

في سياق متصل، خرج آلاف الطلاب السودانيين إلى شوارع العاصمة الخرطوم ومناطق أخرى في البلاد لإدانة العنف الذي مورس ضد زملائهم أمس.

وأظهر مقطع فيديو بُث على الإنترنت آلاف الطلاب، الذين يرتدون الزي المدرسي ويحملون حقائب ظهر، يسيرون اليوم الثلاثاء في شوارع الخرطوم ومناطق أخرى لإدانة قتل طلاب أمس الاثنين في شمال كردفان. وسارت أنباء عن تفريق بعض التظاهرات في مدينة أم درمان بالغاز المسيل للدموع اليوم.

وأمس الاثنين، أطلقت قوات الأمن الرصاص الحي في مدينة عبيد بشمال كردفان لتفريق احتجاجات طلابية. وقُتل خمسة أشخاص على الأقل، بينهم أربعة طلاب.

وكان "تجمع المهنيين السودانيين" قد دعا أمس إلى تنظيم مسيرات اليوم. كما طالب "تجمع المهنيين" اليوم المجلس العسكري الانتقالي لتعليق الدراسة بصورة عاجلة، وقد تقرر تعليق الدراسة في جميع المدارس إلى ما بعد عيد الأضحى.