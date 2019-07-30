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عمر البشير يخرج من السجن لتشييع والدته


سمحت السلطات السودانية، للرئيس المعزول عمر البشير، بحضور مراسم جنازة والدته التي توفيت أمس الاثنين.

وقالت صحيفة "السوداني"، إن السلطات سمحت بخروج الرئيس المعزول عمر البشير من مقر اعتقاله في سجن كوبر للمشاركة في تشييع والدته التي توفيت يوم أمس الاثنين في مستشفى السلاح الطبي ب‍الخرطوم.

وبحسب الصحيفة فقد شهد البشير، الذي خرج برفقة شقيقه، عبد الله، ووزير الدفاع الأسبق، عبد الرحيم محمد حسين محب، صلاة الجنازة، وسط انتشار شرطي كثيف بمحيط سكن الأسرة.

ووفقا لشهود عيان تحدثوا للصحيفة السودانية، فإن "البشير أحيط بحراسة أمنية محدودة، وورى جثمان الفقيدة بمقابر حمد في الخرطوم بحري".

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