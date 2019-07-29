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اختلف مع ترامب.. مدير الاستخبارات الوطنية يترك منصبه


كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنّ مدير الاستخبارات الوطنيّة دان كوتس سيترك منصبه في 15 آب المقبل، في أحدث حلقة من سلسلة التغييرات التي تشهدها الإدارة الأميركيّة.

وكان كوتس على خلاف مستمرّ مع ترامب خلال فترة تولّيه منصب مدير الاستخبارات الوطنيّة، لكنّه حاول تجنّب المواجهة المباشرة مع الرئيس المتقلّب.

وقال ترامب في تغريدة له (أمس الأحد)، إنّه يعتزم تعيين جون راتكليف مسؤولاً مهمّته الإشراف والتنسيق بين الـ"سي آي إيه" ووكالة الاستخبارات الوطنيّة ووكالات استخباريّة اخرى.

وراتكليف هو أحد النوّاب عن تكساس، وعضو لجان الاستخبارات والعدل والأمن الداخلي في مجلس النوّاب.

وكتب ترامب أنّ راتكليف "سوف يَقود" ويكون مصدر "إلهام" للولايات المتحدة، شاكرًا لكوتس "الخدمة العظيمة" التي أدّاها للبلاد.

واشتبك ترامب مرارًا مع رؤساء المخابرات الأميركيّة، بمن فيهم كوتس، بشأن قضايا بينها التدخّل الروسي في الانتخابات الرئاسية لعام 2016 ونزع السلاح النووي لكوريا الشمالية وإيران.

وإذا تمّت المصادقة على ترشيح راتكليف، فسيكون لدى ترامب رئيسا للاستخبارات أكثر توافقًا مع وجهات نظره.

وكان راتكليف قال إنّه "لم يرَ أيّ دليل" على أنّ تدخّلاً روسيًّا في الانتخابات الرئاسية عام 2016 قد ساهم في فوز ترامب. كما أنّ راتكليف دعم الخط المتشدّد للرئيس الجمهوري حيال ملفّ إيران.

وفي الكونغرس، كان راتكليف مؤيّدًا حازمًا لترامب، وكان ينتقد بشدّة المدّعي الخاص روبرت مولر وكذلك رئيس مكتب التحقيقات الفيدراليّة جيمس كومي الذي أقاله ترامب.

وسيُشكّل رحيل كوتس من منصبه الحلقة الأحدث في سلسلة التغييرات في الإدارة الأميركيّة. فقد غادر وزراء الدّفاع جيم ماتيس والأمن الداخلي كيرستن نيلسن والخارجية ريكس تيلرسون، فضلاً عن الأمين العام السابق للبيت الأبيض جون كيلي، مناصبهم في وقت سابق.

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