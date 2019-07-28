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علي اكبر صالحي : لا تسعى لحيازة السلاح النووي لأسباب شرعية


أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، أنّ طهران قادرة على إنتاج الطاقة النووية ولا تسعى لحيازة السلاح النووي لأسباب شرعية، مشيراً إلى أنّه "لدينا فتوى من المرشد الأعلى علي خامنئي بذلك".

وأضاف صالحي خلال اجتماع في كتلة المستقلّين في البرلمان، أنّ إيران خصّبت 24 طناً من اليورانيوم منذ إبرام الاتفاق النووي، مؤكّداً مواصلة العمل في مفاعل "أراك" للماء الثقيل.

وأعلن صالحي في وقت سابق، أنّ طهران ستبدأ ببناء محطة نووية ثانية في "بوشهر" في غضون أسبوعين، مؤكّداً أنّ عملية البناء ستنتهي خلال 6 سنوات.

هذا وتعقد الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني، اليوم الأحد، اجتماعاً بالعاصمة النمساوية فيينا، في مسعى جديد لإنقاذ الاتفاق، الذي تلقى ضربة قوية بسبب انسحاب واشنطن منه وبسبب الإجراءات التي اتخذتها طهران مؤخراً وقلصت فيها من التزاماتها بموجب الاتفاق.

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