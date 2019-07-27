الصفحة الدولية

العثور على جثة رجل مخيط عليها رأس امرأة في ولاية أريزونا الأمريكية


عثر محققون أثناء تفتيش أجروه بمركز الموارد البيولوجية في ولاية أريزونا الأمريكية، على جثة رجل مخيّط عليها رأس امرأة، حسبما أوردت صحيفة "نيويورك بوست"، اليوم الجمعة.

ونقلت الصحيفة عن معلومات قضائية أن موظفي مكتب التحقيقات الفدرالية عثروا، أثناء التفتيش، على "دلاء فيها رؤوس وأيد وأقدام" بشرية، و"ثلاجة مليئة بأعضاء تناسلية ذكرية"، ورأس امرأة تم تخييطه على جسد رجل ضخم معلق على الحائط، إضافة إلى أعضاء بشرية أخرى تم تكويم بعضها فوق بعض.

وذكرت الصحيفة أن صاحب المركز، ستيفان غور، أدين في العام 2015 بتهمة الاتجار بالأعضاء البشرية واستخدامها في أغراض محظورة من قبل المانحين، وصدر في حقه حكم بالسجن لمدة سنة مع وقف التنفيذ ودفع غرامة قدرها 121 ألف دولار.

 

المصدر: نوفوستي

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
العثور على جثة رجل مخيط عليها رأس امرأة في ولاية أريزونا الأمريكية
ترامب: لا ألوم تركيا على شرائها منظومات "إس-400" الروسية
ترامب: لا يوجد سبب لأن نتشاجر مع روسيا
لافروف يحذر من صدامات عسكرية بمنطقة الخليج بسبب التصعيد ضد إيران
خطيب جمعة طهران يربط بين بريطانيا والبهائية وصدام حسين
وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي في المستشفى العسكري بتونس
الصين تبدي موقفها من المبادرة الروسية لمفهوم الأمن في الخليج
الجيش السوداني يعلن رسميا عن إحباط محاولة انقلابية ويسمي القائمين عليها
ترامب يستخدم الفيتو ضد قرارات وقف مبيعات أسلحة إلى السعودية والإمارات
مستشار السيد الخامنائي للشؤون الدفاعية أي حرب أمريكية ضدنا تعني مواجهة إيران وحلفائها في كل المنطقة
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 71.89
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
محمود البياتي : ايعقل ان كاتب المقال طالب دراسات عليا؟. مقال حافل بالاخطاء النحوية وركاكة الاسلوب وفجاجة التعبير. اذا كان ...
الموضوع :
تقرير علمي عن الانسان والكون الذي يعيش فيه
ابو كيان الفارسي : تعال شوف الفساد في محافظه بغداد عباس ابو التطقيق كل معامله 10 ورقات علني وباسم ابو فرح ...
الموضوع :
النزاهة: السجن سبع سنوات لرئيس مجلس إدارة الشركة العراقية للنقل البري سابقاً
اخوة زينب : محد راح يحسبهم هذولي اولد معاويه لعنه الله عليهم الى قيام الساعه هم لو عدهم غيره ماكان ...
الموضوع :
المتحدث باسم قيادة محور الشمال للحشد الشعبي : دماء الشهداء فضحت تسجيلات الفلاحي
حمادة : السلام عليكم .... تحية طيبة لوكالة انباء براثا وعامليها المخلصون .. وتحية طيبة للاخوة علي محسن راضي ...
الموضوع :
عدم التزام اصحاب المولدات يا مجلس محافظة بغداد
المواطن : لماذا العراق یبیع النفط 16 دولار ارخص علی کل برمیل الی الدوله الاردنیه. هذا فلوس الشعب. ...
الموضوع :
93% من ضحاياهم شيعة: أحصائية أمنية حول جنسيات الارهابيين الذين قاموا بتفجيرات ارهابية في العراق
محمدامين عبدالحسين عبيد : انفصلت عن الدوام بتاريخ شهر الثامن سنة 2015 بسبب مشاكل عائلية ...
الموضوع :
الحشد الشعبي يصدر بيانا بشأن معاملات المفسوخة عقودهم في الهيئة
تحسين : السلام عليكم النص يعاني من ركاكة واضحة ارجو التنبه ...
الموضوع :
المعارضة بين اليأس والردة..!
العراقي : فعلا هو وزير نزيه . فقط للتنويه اخي العزيز هناك اغلاط املائية كثيرة كمثال حظارية ، منذو ...
الموضوع :
اذا  أردتم الكهرباء فـأدعمو وزيرها ..!
ابو محمد : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لماذا تم رفض القانون في العراق اليس فيه شيعة ؟! ...
الموضوع :
البرلمان الكويتي يقر بالأغلبية قانون الأحوال الشخصية الجعفري
امنه : السلام عليك يامولاي يااباعبدالله السلام عليك يامولاي ابراهيم المجاب اسئلكم بحقكم عندالله وبالشان الذي لديكم عنده ..ان ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
فيسبوك