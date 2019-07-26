خطيب جمعة طهران يربط بين بريطانيا والبهائية وصدام حسين

اتهم خطيب جمعة طهران المؤقت آية الله احمد خاتمي، بدعم فرقة البهائية في ايران ومساعدة نظام صدام حسين في حرب السنوات الثماني.

واشار خاتمي في خطبة صلاة الجمعة ظهر اليوم، الى "تأسيس ودعم البهائية الفرقة الضالة ونشر المخدرات في ايران منذ العهد الصفوي وحياكة المؤامرات باستمرار ضد الثورة الايرانية ومساعدة نظام صدام على مدى 8 سنوات من الحرب والتعاون مع اميركا في فرض الحظر على ايران والتنسيق مع البلدان الاخرى في السياسات المناهضة للبلاد والدعم المستمر والمتواصل للأشخاص والمجموعات المناوئة للجمهورية الاسلامية الايرانية ودعم الفتن في عامي 1999 و 2009 ، وعدّها من بين التدخلات الوحشية والقمعية لبريطانيا وهو ما أدى الى السخط الشعبي ضد هذا الثعلب العجوز الماكر".

ونوه إلى "توقيف الحرس الثوري لناقلة النفط البريطانية في مضيق هرمز"، قائلاً، ان "ناقلة النفط البريطانية ارتكبت مخالفة في مضيق هرمز وانتهكت قوانين الملاحة لذلك قام بواسلنا بإيقافها بقوة وعزة"، حسب تعبيره.

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