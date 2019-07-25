الصين تبدي موقفها من المبادرة الروسية لمفهوم الأمن في الخليج

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشونينغ، أن بلاده ترحب بمفهوم الأمن في الخليج ، الذي اقترحته روسيا.

وقال هوا تشونينغ في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، "إن الجانب الصيني يرحب باقتراح الجانب الروسي الخاص بضمان الأمن في الخليج، ونحن مستعدون مع الأطراف المعنية لتعزيز الاتصالات والتعاون بشأن هذه القضية".

وأضاف الدبلوماسي الصيني، أنه لضمان الأمن في الخليج، ينبغي على دول المنطقة، اتباع مبدأ الاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون البلدان الأخرى، وتعزيز علاقات حسن الجوار، كما ينبغي على المجتمع الدولي أن يؤيد هذا الاقتراح ويلعب دورا بناء.

وكانت وزارة الخارجية الروسية قدمت الأربعاء، المفهوم الروسي للأمن في الخليج ، إلى ممثلي الدول العربية وإيران وتركيا المعتمدين في موسكو وإلى الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية ودول مجموعة "بريكس".

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه فرنسا عن بدء العمل على تشكيل فريق عمل مع بريطانيا وألمانيا لمراقبة الملاحة في منطقة الخليج، على خلفية احتجاز الحرس الثوري الإيراني ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز.