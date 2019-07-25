الصفحة الدولية

ترامب يستخدم الفيتو ضد قرارات وقف مبيعات أسلحة إلى السعودية والإمارات


نقض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، ثلاثة قرارات للكونغرس بوقف صفقات بيع أسلحة تقدر بمليارات الدولارات إلى حلفاء للولايات المتحدة تشمل السعودية والإمارات.

وقال ترامب في رسالة إلى مجلس الشيوخ يبرر فيها استخدامه الفيتو الرئاسي، إن "هذه القرارات تضعف القدرة التنافسية للولايات المتحدة على الصعيد الدولي وتضر بالعلاقات الهامة التي نتشاركها مع حلفائنا وشركائنا".

وهذه هي المرة الثالثة التي يستخدم فيها الرئيس الفيتو الرئاسي ضد قرارات للكونغرس منذ توليه منصبه.

وكان الكونغرس قد صادق على تلك القرارات هذا الشهر في خطوة فسرها محللون بأنها شكلت ضربة لإدارة ترامب.

من جهة أخرى يعتبر مراقبون أن صفقات الأسلحة الأمريكية للسعودية تفاقم الحرب في اليمن، حيث تقود السعودية تحالفا تدعمه الولايات المتحدة ضد مقاتلي جماعة "أنصار الله" (الحوثيون).

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