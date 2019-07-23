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ترامب: لن نكون شرطيا في مضيق هرمز لحماية سفن السعودية والصين واليابان


أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة لن تؤدي مهام "الشرطي" في مضيق هرمز لحماية سفن الدول الغنية مثل الصين والسعودية واليابان.

وقال ترامب أمام الطلاب، في معرض حديثه عن مشاركته في قمة العشرين، إن الولايات المتحدة "تحارب في سبيل جميع تلك الدول، وهذا يكلفنا ثمنا باهظا، بيد أن بعض تلك الدول غنية جدا".

وأضاف أن الولايات المتحدة تحصل على كمية قليلة جدا من النفط عبر المضيقين (هرمز وباب المندب)، مشيرا إلى أن "كل الناقلات في تلك المنطقة صينية، وتستورد الصين 65% من النفط عبر المضيقين، واليابان تستورد 25%".

وتابع الرئيس الأمريكي قائلا: "ونحن من يؤدي مهام الشرطي منذ عقود من السنين لحماية جميع تلك الدول".وتساءل ترامب: "لماذا نؤدي دور الشرطي في سبيل الصين الغنية واليابان الغنية، ونحن كذلك نؤدي دور الشرطي في سبيل الدول الصديقة مثل السعودية والإمارات وغيرهما. ولكن لماذا نقوم بذلك؟ ولماذا تتواجد سفننا هناك؟".

وأضاف ترامب: "نحن نحمي أعدادا كبيرة من الناس حتى في حالات لا يجب أن نقوم فيها بذلك".

وأشار ترامب في خطابه إلى أن الجيش الأمريكي حاليا في حالة أفضل من أي وقت مضى.

وقال ترامب بهذا الخصوص: "نبني قوات مسلحة لم يكن لها مثيل عندنا في أي وقت مضى. ولدينا صواريخ جديدة ونقوم بصناعة أفضل المعدات في العالم... ونقوم بتحديث ترسانتنا الووية بصورة غير مسبوقة".

وأضاف: "ونأمل بأننا لن نضطر لاستخدامها أبدا، ولكن يجب أن نمتلكها وأن تكون جاهزة".

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