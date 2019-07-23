الصفحة الدولية

الجيش المصري يعلن انطلاق تدريبات عسكرية مع أمريكا والإمارات في البحر الأحمر


أعلنت القوات المسلحة المصرية انطلاق فعاليات التدريب العسكري المصري الأمريكي الإماراتي (تحية النسر - استجابة النسر 2019).

وأوضح المتحدث العسكري المصري، أن التدريب يأتي بمشاركة عناصر من القوات البحرية والجوية لكل من مصر والولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة، كما تشارك المملكة العربية السعودية بصفة مراقب، ويستمر التدريب لعدة أيام بنطاق المياه الإقليمية بالبحر الأحمر .

ويشارك في التدريب وحدات متنوعة من البحرية المصرية والأمريكية والإماراتية، من الفرقاطات وقوارب الصواريخ وصائدات الألغام، إضافة إلى القوات الخاصة البحرية من مصر والولايات المتحدة الأمريكية، والتي تشمل الفرق المتخصصة بأعمال إزالة المتفجرات تحت الماء وتخطيط وإدارة عمليات مكافحة الألغام وعدد من عناصر قوات خفر السواحل. كما يشارك في التدريب عدد من الطائرات المقاتلة من طراز إف-16.

ووفقا للبيان بدأت المرحلة الأولى بعقد مؤتمر افتتاحي للتعارف بين القوات المشاركة في التدريب، ومناقشة البرامج التدريبية المخططة مسبقا، كما عُقدت العديد من المحاضرات النظرية لتحقيق التجانس بين القوات وتوحيد المفاهيم العملياتية قبل بدء التدريب العملي بالبحر.

كما بدأت عناصر من القوات الخاصة البحرية لكل من مصر والولايات المتحدة تستعد لتنفيذ التدريب المشترك "استجابة النسر" وذلك بإجراء بيان عملي لاقتحام سفينة مشتبه بها.

ووفقا للجيش المصري تأتي تلك التدريبات لصقل المهارات وتبادل الخبرات والتعرف على أحدث النظم وأساليب القتال ودعم جهود الأمن والاستقرار البحري بالمنطقة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الجيش المصري يعلن انطلاق تدريبات عسكرية مع أمريكا والإمارات في البحر الأحمر
إيران: السعودية تجنح للتهدئة..!
ترامب يعلق على إعلان إيران تفكيك شبكة تجسس لـCIA ويهدد من جديد
موسكو: حجج إيران في احتجاز الناقلة البريطانية راجحة.. لندن وجبل طارق تمارسان القرصنة
انطلاق اجتماع دول عدم الانحياز في كاراكاس
وفد رفيع المستوى من حماس يصل إلى طهران
الخطوط الجوية الألمانية "لوفتهانزا" تعلن وقفا فوريا لرحلاتها إلى القاهرة
بنما تبدأ سحب علم الناقلة "إم تي رياح" التي قطرت لإيران وتتهمها بارتكاب مخالفات
واشنطن تطلق عمليات عسكرية في منطقة الخليج
السعودية تفرج عن ناقلة نفط إيرانية بعد إصلاحها في جدة
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 71.58
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
محمود البياتي : ايعقل ان كاتب المقال طالب دراسات عليا؟. مقال حافل بالاخطاء النحوية وركاكة الاسلوب وفجاجة التعبير. اذا كان ...
الموضوع :
تقرير علمي عن الانسان والكون الذي يعيش فيه
ابو كيان الفارسي : تعال شوف الفساد في محافظه بغداد عباس ابو التطقيق كل معامله 10 ورقات علني وباسم ابو فرح ...
الموضوع :
النزاهة: السجن سبع سنوات لرئيس مجلس إدارة الشركة العراقية للنقل البري سابقاً
اخوة زينب : محد راح يحسبهم هذولي اولد معاويه لعنه الله عليهم الى قيام الساعه هم لو عدهم غيره ماكان ...
الموضوع :
المتحدث باسم قيادة محور الشمال للحشد الشعبي : دماء الشهداء فضحت تسجيلات الفلاحي
حمادة : السلام عليكم .... تحية طيبة لوكالة انباء براثا وعامليها المخلصون .. وتحية طيبة للاخوة علي محسن راضي ...
الموضوع :
عدم التزام اصحاب المولدات يا مجلس محافظة بغداد
المواطن : لماذا العراق یبیع النفط 16 دولار ارخص علی کل برمیل الی الدوله الاردنیه. هذا فلوس الشعب. ...
الموضوع :
93% من ضحاياهم شيعة: أحصائية أمنية حول جنسيات الارهابيين الذين قاموا بتفجيرات ارهابية في العراق
محمدامين عبدالحسين عبيد : انفصلت عن الدوام بتاريخ شهر الثامن سنة 2015 بسبب مشاكل عائلية ...
الموضوع :
الحشد الشعبي يصدر بيانا بشأن معاملات المفسوخة عقودهم في الهيئة
تحسين : السلام عليكم النص يعاني من ركاكة واضحة ارجو التنبه ...
الموضوع :
المعارضة بين اليأس والردة..!
العراقي : فعلا هو وزير نزيه . فقط للتنويه اخي العزيز هناك اغلاط املائية كثيرة كمثال حظارية ، منذو ...
الموضوع :
اذا  أردتم الكهرباء فـأدعمو وزيرها ..!
ابو محمد : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لماذا تم رفض القانون في العراق اليس فيه شيعة ؟! ...
الموضوع :
البرلمان الكويتي يقر بالأغلبية قانون الأحوال الشخصية الجعفري
امنه : السلام عليك يامولاي يااباعبدالله السلام عليك يامولاي ابراهيم المجاب اسئلكم بحقكم عندالله وبالشان الذي لديكم عنده ..ان ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
فيسبوك