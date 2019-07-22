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ترامب يعلق على إعلان إيران تفكيك شبكة تجسس لـCIA ويهدد من جديد


ترامب يعلق على إعلان إيران تفكيك شبكة تجسس لـCIA ويهدد من جديد إيران تعلن كشف 17 جاسوسا دربتهم CIA وإصدار حكم الإعدام على بعضهم

طهران تنشر فيلما وثائقيا تقول إنه يظهر "تجنيد CIA جواسيس إيرانيين في الإمارات"

اعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن إعلان السلطات الإيرانية تفكيك شبكة "جواسيس" عاملين لصالح CIA كاذب كليا، فيما هدد إيران بأن أوضاعها الاقتصادية ستواصل التدهور.

وقال ترامب، في تغريدة نشرها اليوم الاثنين على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "التقرير حول إلقاء إيران القبض على جواسيس تابعين لـ CIA كاذب كليا. إنه ليس إلا خدعة ودعاية جديدة (مثل طائرتهم المسيرة المسقطة) ينشرها النظام الديني، الذي يفشل فشلا ذريعا ولا فكرة لديه حول ماذا يجب أن يفعل".  

وأضاف ترامب مهددا السلطات الإيرانية: "اقتصادهم ميت، والأمر سيتدهور بشكل كبير. إيران تمر بفوضى كاملة!".

وأعلنت إيران في وقت سابق من الاثنين، أنها "تمكنت من كشف هوية 17 جاسوسا جندتهم ودربتهم وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية"، مشيرة إلى أن عددا منهم صدرت بحقهم أحكام قضائية بالإعدام باعتبارهم "مفسدين".

وقالت الوزارة إن ضباطا في CIA جندوا المدانين في عدة دول أجنبية بينها الإمارات وأفغانستان وتايلاند والنمسا وسويسرا، موضحة أن "الجواسيس" المعتقلين كانوا يعملون في "مراكز حساسة وحيوية" في المجالات الاقتصادية والنووية والبنية التحتية والعسكرية والإلكترونية وكذلك في القطاع الخاص المرتبط بها.

وأعلنت إيران عدة مرات العام الحالي عن تفكيك خلايا تجسس عاملة لصالح الاستخبارات الغربية وخاصة الولايات المتحدة.

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