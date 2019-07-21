واشنطن تطلق عمليات عسكرية في منطقة الخليج

اعلنت القيادة المركزية للجيش الأمريكي، السبت، عن اطلاقها لعملية بحرية في الخليج أطلقت عليها اسم "عملية الحارس"، والتي تهدف لـ"ضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية في المنطقة".

وقالت القيادة المركزية في بيان لها، السبت(20 تموز 2019) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، ان "عملية الحارس" هي "مجهود بحري متعدد الجنسيات، هدفها تعزيز الاستقرار البحري، وضمان المرور الآمن ، وخفض التوترات في المياه الدولية في الخليج ومضيق هرمز وباب المندب وخليج عمان".

واضاف ان "عملية الحارس" ستمكن إطار الأمن البحري للدول من توفير حراسة لسفنها التي ترفع علمها، مع الاستفادة من تعاون الدول المشاركة للتنسيق وتعزيز الوعي بالمجال البحري ومراقبته.

وبين انه "في الوقت الذي التزمت الولايات المتحدة بدعم هذه المبادرة، فان المساهمات والقيادة من الشركاء الإقليميين والدوليين ستكون مطلوبة للنجاح".

وتابع ان "المسؤولين الأمريكيين يواصلون التنسيق مع الحلفاء والشركاء في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط حول التفاصيل والقدرات اللازمة لـ"عملية الحارس"، لتمكين حرية الملاحة في المنطقة وحماية ممرات الشحن الحيوية."