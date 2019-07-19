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ظريف: ترامب لن يفوز بجائزة التفاوض مع إيران  


اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن ممارسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحد الأقصى من الضغوط لن تجعله يفوز بجائزة التفاوض مع طهران.

وأكد ظريف في تصريح أدلى به لصحيفة "ناشيونال إينترست" أن ترامب يمارس الحد الأقصى من الضغوط على بلاده بسبب استشارات خاطئة تقدم له.

و حول تأكيد الأميركيين إسقاطهم طائرة إيرانية مسيرة في مضيق هرمز قال ظريف، إنه لا معلومات لديه حول فقدان طائرة مسيرة.

وأضاف: حتى هذا الوقت لا نعرف ما حدث. الرئيس الأمريكي يقول إنهم استهدفوا طائرة مسيرة إيرانية، فيما لا نعرف لمن تعود هذه الطائرة.

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