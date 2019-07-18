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مجلة “Politico” الأمريكية: ترامب يوافق على مباحثات يجريها سناتور امريكي مع ظريف في نيويورك


كشفت مجلة “Politico” نقلاً عن اربعة مسؤولين أميركيين بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وافق على طلب السيناتور الجمهوري "راند بول" الجلوس مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف من اجل "تقديم غصن الزيتون" بهدف خفض حدة التوتر بين البلدين.

 

و قالت المجلة إن إمكانية لعب "بول" دور "المبعوث الدبلوماسي" في ظل زيارة ظريف إلى نيويورك هذا الأسبوع أثارت غضب العديد من المسؤولين الأميركيين الذين اعربوا عن قلقهم من أن دخول السيناتور الجمهوري إلى المشهد يهدد باحباط حملة "الضغوط القصوى" التي يمارسها ترامب ضد طهران.

 

و في نفس الوقت أشارت المجلة إلى أنه ليس واضحاً حتى الآن ما إذا كان سيلتقي بول مع ظريف.

 

هذا و لفتت المجلة إلى أن بول طالما كان على خلاف مع الشخصيات من تيار الصقور في إدارة ترامب، مثل مستشار الأمن القومي جون بولتون و وزير الخارجية مايك بومبيو. كما أشارت إلى أن بول خاض حملة ضد تعيين المدعو “Elliot Abrams” – الشخصية المعروفة من معسكر المحافظين الجدد – في منصب نائب وزير الخارجية الأميركي، وذلك في بداية حقبة ترامب.

 

كذلك ذكّرت المجلة بان بول كان قد قال لبومبيو بأن ليس لديه تفويض من الكونغرس للذهاب إلى الحرب مع إيران، وإن الكونغرس وحده يستطيع اعلان الحرب، وذلك خلال جلسة إستماع بشهر نيسيان ابريل الماضي.

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