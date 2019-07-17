هذا ما قاله ظريف عن القدرات الصاروخية لايران

قال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ان الرئيس الاميركي دونالد #ترامب لم يبعث رسالة الى قائد الثورة الاسلامية، موضحا: ان رئيس الوزراء الياباني حمل رسالة شفاهية الا انها لم تتضمن شيئا جديدا.

وفي مقابلة اجرتها معه قناة سي ان ان، قال محمد جواد ظريف الذي يزور نيويورك للمشاركة في الاجتماع رفيع المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لمنظمة الامم المتحدة: إن ترامب لم يبعث برسالة الى قائد الثورة، بل ان رئيس الوزراء الياباني حمل رسالة شفاهية لم تتضمن شيئا جديدا.

وانتقد وزير الخارجية الايراني بشدة فرض قيود على تحركات موظفي وأعضاء البعثة الايرانية في منظمة الامم المتحدة، واصفا هذا الاجراء بأنه غير إنساني.

وكانت رويترز قد أعلنت أمس (الثلاثاء) عن صدور مذكرة دبلوماسية، ضيقت بموجبها السلطات الاميركية بشدة من نطاق منطقة تحركات الدبلوماسيين الايرانيين المستقرين في نيويورك وعوائلهم.

وردا على سؤال بشأن القدرات الصاروخية، قال ظريف: ان قدراتنا الصاروخية هي للردع، ونظرة الايرانيين تجاهها نظرة حياتية ومصيرية، نظرا لتجربة السنوات الثمان من الحرب المفروضة.