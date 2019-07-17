استقالة مديرة صندوق النقد الدولي  

أعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد أنها قدمت استقالتها امس الثلاثاء، من رئاسة الصندوق، مشيرة إلى أن الاستقالة ستدخل حيز التنفيذ من 12 أيلول المقبل.

وقالت لاجارد في بيان إنها "التقت مع المجلس التنفيذي، وقدمت استقالتها من الصندوق بداية من 12 أيلول2019".

وأوضحت لاجارد أن "عملية ترشحي لمنصب رئيس البنك المركزي الأوروبي، والوقت الذي ستتخذه، جعلتني اتخذ هذا القرار، لصالح الصندوق، حيث سيسهل من عملية اختيار خلفا لي".