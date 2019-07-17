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لافروف يحدد شرط موسكو لحل الأزمة شرقي أوكرانيا


قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن تسوية الأزمة في دونباس بشرقي أوكرانيا ممكنة في ظل ظهور أطراف خارجية داعمة، شرط أن لا يتم طمس اتفاقات مينسك الأساسية.

وأوضح لافروف في تصريح صحفي أن هناك صيغتين لتسوية الأزمة في شرق أوكرانيا، وهما "مجموعة الاتصال" و"صيغة النورماندي"، مشيرا إلى أن الرئيس الأوكراني الجديد، فلاديمير زيلينسكي، اقترح على نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، إجراء محادثات في مينسك (عاصمة بيلوروس)، تشارك فيها روسيا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا (رباعي النورماندي)، بالإضافة إلى الولايات المتحدة وبريطانيا.

واعتبر الرئيس الروسي، في وقت سابق، أن مقترح نظيره الأوكراني هذا، لإجراء مفاوضات بمشاركة قادة الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا قد يكون مثيرا للاهتمام.

وقال بوتين: "لم نرفض أبدا أيا من الصيغ التي تم عرضها، بما في ذلك حول توسيع منصة النورماندي".

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