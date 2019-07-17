ايران تكشف مصير ناقلة النفط المفقودة في الخليج

أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ان البحرية الايرانية قطرت ناقلة أجنبية بعد اطلاقها نداء استغاثة للمياه الاقليمية بغية اصلاحها.

وقالت قناة سي ان ان الاميركية عن مصادر مسؤولة في البنتاغون أن ناقلة نفط اماراتية أصيبت بعطل وجرى سحبها الى الجانب الايراني لغرض اصلاحها .

وكانت وكالة آسوشيتدبرس ذكرت أن ناقلة نفط اماراتية فقدت في مضيق هرمز في الخليج قبل يومين.

وقالت الوكالة إن بيانات تتبع أظهرت أن ناقلة نفط إماراتية تدعى "ريا" كانت في طريقها الى ميناء الفجيرة وترفع العلم البنمي قد اختفت عن أجهزة التتبع عندما كانت تمر عبر مضيق هرمز.

من جهتها قالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية نقلاً عن مصدر مسؤول أن ناقلة النفط "MT RIAH" غير مملوكة لدولة الإمارات.