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خبير عسكري يكشف سبب عدم قدرة تركيا على إفشاء أسرار صواريخ "إس-400" لأمريكا والناتو


أكد عضو مجلس الخبراء التابع للجنة الصناعية العسكرية الروسية، العقيد المتقاعد فيكتور موراخوفسكي، أن منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400" الموردة لتركيا تختلف عن التي تمتلكها موسكو.

وأشار موراخوفسكي في تصريحات لـ RT، أن "إس-400" التي تقوم روسيا بتوريدها للدول الأخرى مثل تركيا، تختلف في نظام تحديد العدو من الصديق "الصديق-العدو"، والذي تستخدمه المنظومات في تحديد الطائرات التابعة لقواتها وتمتنع عن فتح النيران ضدها، والطائرات الغريبة التي تهاجمها المنظومات وتفتح النيران ضدها.

وتابع العقيد المتقاعد فيكتور موراخوفسكي: "لذلك ستحصل تركيا على نسختها التصديرية الخاصة بنظام "الصديق – العدو" بمعيار محدد، بالإضافة إلى بعض الاختلافات في الصواريخ التي تستخدمها روسيا في المنظومة والتي توردها للخارج".

وحول إمكانية حصول تركيا على سر تصنيع منظومة "إس-400" الروسية، أكد موراخوفسكي أن "هناك فرقا في المنظومة التي ستحصل عليها تركيا والتي تمتلكها روسيا، وحديث روسيا عن توطين صناعة بعض الأجزاء في تركيا لا يعني إفشاء أسرار تصنيع المنظومة لأنقرة".

وأشار العقيد مواخوفسكي إلى أن "تركيا قامت بتوقيع وثيقة ضمن العقد الخاص بتوريد المنظومة، لا يمكن من خلالها أن تقوم بنقل تكنولوجيا هذه المنظومة إلى دولة ثالثة أو عبر دولة ثالثة أو إفشاء أي أسرار للولايات المتحدة الأمريكية أو دول حلف شمال الأطلسي، وإعطاء روسيا بعض المعلومات التقنية لأنقرة يعني أن موسكو تثق فيها".

وأضاف أن تركيا قامت بشراء "إس-400"، بعدما رأى الخبراء العسكريين الأتراك أن هذه المنظومة الصاروخية لا نظير لها في العالم، وشاهدوا بنفسهم عملها وكيف تقوم بتعقب وإصابة الأهداف، بعد ذلك قرروا شراءها، ولكن من غير المعروف أين ستضع تركيا هذه الأنظمة.

وحول الأماكن التي من المرجح أن تضع فيها تركيا هذه الأنظمة لتأمين نفسها، نوه العقيد المتقاعد إلى أن "هناك بعض الخلافات بين تركيا وجيرانها، مثل اليونان، وكذلك ما يدور في البحر المتوسط، فمن المتوقع أن تضع أنقرة واحدة من هذه المنظومات الأربع في أقرب نقطة من الحدود مع اليونان، بالإضافة إلى وجود تهديدات لتركيا من أماكن عدة خاصة من الشرق".

وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت عن بدء توريد الأجزاء الأولى من منظومة "إس-400" الروسية، حيث هبطت 3 طائرات شحن عسكرية روسية في إحدى قواعد أنقرة العسكرية حاملة أجزاء من المنظومة.

وتوصلت تركيا إلى اتفاق مع روسيا لشراء منظومة "إس-400" سنة 2017، ورغم محاولات واشنطن الضغط على أنقرة وتهديدها بفرض عقوبات وحرمانها من الحصول على المقاتلة "إف-35"، أصر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على إتمام الصفقة وشراء المنظومة الدفاعية الروسية.

وتخصص منظومة "إس-400" الروسية لمواجهة الطائرات الاستراتيجية والتكتيكية والصواريخ الباليستية، وغيرها من وسائل الهجوم الجوي، في ظروف عمل منظومات تشويش إلكترونية وغيرها.

وبمقدور المنظومة تدمير الأهداف الطائرة على مدى 400 كلم والأهداف الباليستية المحلقة بسرعة تبلغ 4.8 كلم في الثانية، على ارتفاعات تتراوح بين عدة أمتار وعشرات الكيلومترات.

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