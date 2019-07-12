طهران تؤكد دعمها لبكين بمواجهة التدخل الأمريكي البريطاني في شؤون الصين

أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سيد عباس موسوي، عن دعم بلاده لسياسة جمهورية الصين الشعبية إزاء التدخل التخريبي لأمريكا وبريطانيا في الشؤون الداخلية الصينية.
وجاء في بيان الخارجية الإيرانية: "أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية التدخلات الأخيرة من قبل الحكومتين الأميركية والبريطانية في الشؤون الداخلية للصين والأعمال الاستفزازية التي تقومان بها في تايوان وهونغ كونغ في الأيام الأخيرة".
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