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البنتاغون: سنصدر موقفاً رسمياً نهائياً بشأن تسلم تركيا "أس-400" اليوم


أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الجمعة، أنها ستصدر موقفا نهائيا بعد تسلم تركيا منظومة الصواريخ "إس 400" الروسية وذلك خلال مؤتمر صحفي يعقد اليوم.

وذكر موقع " National Post" الأمريكي، أن "وزارة الدفاع الأمريكية كانت قد حذرت سابقا من تسلم تركيا لمنظومات "إس 400" الروسية".

ونقل الموقع عن وزارة الدفاع الأميركية قولها، أن" هذه الخطوة ستشكل نقطة تحول في العلاقات المشتركة بين البلدين وبالتالي ستقوم الولايات المتحدة على فرض عقوبات على تركيا ومنعها من تسلم أسلحة أمريكية مختلفة ومنهم طائرة "أف 35" الحديثة".

وأعلنت زارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، بدء شحن أول مجموعة من أجزاء منظومة "إس-400" الروسية إلى قاعدة جوية في أنقرة.

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