استقالة وزير العمل الأميركي من منصبه

أفادت وسائل إعلام عالمية، الجمعة، باستقالة وزير العمل الأميركي من منصبه.

وذكرت وكالة الانباء الفرنسية "أ ف ب"، ان "ألكسندر أكوستا وزير العمل في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ، قدّم استقالته اليوم".

وكان أكوستا قد رفض أول أمس الأربعاء، الدعوات المطالبة باستقالته ودافع عن قرار اتخذه، قبل أكثر من عشر سنوات عندما أقر تسوية قضائية في قضية رجل الأعمال جيفري إيبستين المتهم حاليا بالاتجار في الفتيات القاصرات.