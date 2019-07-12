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خطيب جمعة طهران: سنرد بقسوة على بريطانيا ولن نراعي احدا في التخصيب


أكد خطيب جمعة طهران الشيخ كاظم صديقي، ان ايران سترد على احتجاز بريطانيا ناقلة النفط رداً قاسياً.

وقال صديقي اليوم في خطبة الجمعة، ان أمريكا فضح امرها أمام من وافق على قانون البشرية السائد، فهي قبل ان تنتهك الاتفاق النووي وتنسحب منه شددت العقوبات على ايران في عهد اوباما.

واضاف، ان قائد الثورة الاسلامية قال "اذا مزق الامريكيون الاتفاق النووي فنحن سنحرقه"، بعد مضي عام عن انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي لم يف الاوروبيون بما وعدوا به بل تعاونوا مع أمريكا في العقوبات الظالمة.

وأوضح أن مهلة الشهرين التي منحت إلى أوروبا انتهت والجميع في ايران متفق على تقليص التعهدات في الاتفاق النووي بموجب هذا الاتفاق بكل تأكيد.

وأضاف، في الفقرتين 26 و36 سمح ل‍إيران بإعادة النظر في تعهداتها، لذلك قررت ايران رفع مستوى تخصيب اليورانيوم وسنرفعه إلى 20 بالمئة وإلى أي مستوى نحن بحاجة إليه، لن نراعي أحداً في هذا الشأن.

وبالنسبة إلى احتجاز ناقلة النفط الإيرانية من قبل بريطانيا، قال خطيب جمعة طهران، عندما وقع الاعتداء الارهابي في الاهواز تم الرد بالصواريخ، أنا على ثقة بأن البريطانيين سيتلقون صفعة قوية ويندمون على وقاحتهم تلك.

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