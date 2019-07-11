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مسؤول ايراني: الحظر الأميركي أثّر على عملية معالجة معاقي السلاح الكيمياوي وسد حاجتهم للدواء


وصف مندوب ايران في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية علي رضا كاظمي ابدي الحظر الاحادي الاميركي بانه لاإنساني ، وقال إن هذا الحظر ترك تاثيره على سير معالجة معاقي السلاح الكيمياوي وسد حاجتهم للدواء وزاد من معاناتهم وآلامهم .

واشار كاظمي ابدي ،  أمس الأربعاء في كلمته امام المجلس التنفيذي للمنظمة ، الى الذكرى السنوية الـ 32 للهجوم الكيمياوي لنظام صدام على مدينة سردشت غرب ايران، مشيدا ببرقية تعاطف مدير عام المنظمة بهذه المناسبة وقال إن الحظر الاحادي الاميركي ضد ايران ترك تاثيره على سير معالجة معاقي الكيمياوي وسد حاجتهم للدواء وزاد من معاناة وآلام هؤلاء الاعزاء .

ووصف هذا الحظر بانه عمل غير إنساني، داعيا إلى اتخاذ إجراءات جماعية وفردية من قبل الدول الأعضاء لمواجهتها .

واستعرض كاظمي ابدي تعاون الحكومة السورية مع منظمة حظر انتشار الاسلحة الكيمياوية، مستهجنا الاعتداء العسكري لبعض الدول والكيان الصهيوني على سوريا.

كما اكد ضرورة التفكيك الكامل للأسلحة الكيميائية في العالم لتحقيق أهداف معاهدة حظر انتشار الاسلحة الكيمياوية ، داعياً في هذا الاطار إلى التدمير الفوري للأسلحة الكيميائية من قبل مالكها الوحيد ، الولايات المتحدة.

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