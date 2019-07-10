الصفحة الدولية

أردوغان: سنستخدم "إس-400" حال تعرض تركيا لهجوم


أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستستخدم منظومات صواريخ "إس-400" الروسية للدفاع الجوي حال تعرضها لأي هجوم.

وقال أردوغان في تصريح صحفي أدلى به ليلة الأربعاء لمجموعة من الصحفيين على متن طائرته خلال عودته من البوسنة والهرسك: "بالطبع يسكون من حقنا استخدام هذه المنظومات في أي زمن أو مكان إن اقتضت الحاجة ذلك. هذا السلاح للدفاع الجوي، وسنقوم بتشغيله في حال هوجمنا. هذا هو سبب استثمارنا" في شراء هذه الأسلحة. 

وأشار أردوغان إلى أنه اتفق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على إشراك تركيا في عملية إنتاج صواريخ "إس-400".

كما ذكّر أردوغان بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعترف خلال لقائهما في أوساكا على هامش قمة "G20" مؤخرا بأن قضية "إس-400" ناجمة عن "أخطاء" ارتكبتها الإدارة السابقة لبلاده برئاسة باراك أوباما، الذي تم في عهده رفض طلب تركيا بيعها منظومات "باتريوت" للدفاع الجوي.

ونقل الرئيس التركي عن ترامب أنه كان على حق في موقفه من شراء "إس-400"، التي تطالب الولايات المتحدة تركيا بإلغاء صفقتها.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مستشار عسكري فرنسي رفيع يقر صواريخ "جافلين" الأمريكية التي عثر عليها في مدينة غريان الليبية تعود للجيش الفرنسي
أردوغان: سنستخدم "إس-400" حال تعرض تركيا لهجوم
ايران: لسنا بصدد تصعيد التوتر لكن لم نشهد هذه الضجة عند خروج امريكا من الاتفاق النووي
قطر: تصادم طائرتي تدريب عسكريتين ونجاة قائديهما
ترامب يشن هجوما حادا على السفير البريطاني بواشنطن ردا على تسريبات دبلوماسية تنتقده
ترامب يعلن عن صفقة كبيرة مع قطر لبيع طائرات "بوينغ"
رئيس وزراء جورجيا يعلق على قرار بوتين عدم فرض عقوبات على بلده
بيان رباعي يدعو اللجنة المشتركة للاتفاق النووي الإيراني لاجتماع طارئ
وزير خارجية إيران: بولتون ونتنياهو استدرجا ترامب لقتل الاتفاق النووي
ترامب لأمير قطر عن توسعة العديد: الحمد لله أنها بأموالكم
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 71.68
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
محمود البياتي : ايعقل ان كاتب المقال طالب دراسات عليا؟. مقال حافل بالاخطاء النحوية وركاكة الاسلوب وفجاجة التعبير. اذا كان ...
الموضوع :
تقرير علمي عن الانسان والكون الذي يعيش فيه
ابو كيان الفارسي : تعال شوف الفساد في محافظه بغداد عباس ابو التطقيق كل معامله 10 ورقات علني وباسم ابو فرح ...
الموضوع :
النزاهة: السجن سبع سنوات لرئيس مجلس إدارة الشركة العراقية للنقل البري سابقاً
اخوة زينب : محد راح يحسبهم هذولي اولد معاويه لعنه الله عليهم الى قيام الساعه هم لو عدهم غيره ماكان ...
الموضوع :
المتحدث باسم قيادة محور الشمال للحشد الشعبي : دماء الشهداء فضحت تسجيلات الفلاحي
حمادة : السلام عليكم .... تحية طيبة لوكالة انباء براثا وعامليها المخلصون .. وتحية طيبة للاخوة علي محسن راضي ...
الموضوع :
عدم التزام اصحاب المولدات يا مجلس محافظة بغداد
المواطن : لماذا العراق یبیع النفط 16 دولار ارخص علی کل برمیل الی الدوله الاردنیه. هذا فلوس الشعب. ...
الموضوع :
93% من ضحاياهم شيعة: أحصائية أمنية حول جنسيات الارهابيين الذين قاموا بتفجيرات ارهابية في العراق
محمدامين عبدالحسين عبيد : انفصلت عن الدوام بتاريخ شهر الثامن سنة 2015 بسبب مشاكل عائلية ...
الموضوع :
الحشد الشعبي يصدر بيانا بشأن معاملات المفسوخة عقودهم في الهيئة
تحسين : السلام عليكم النص يعاني من ركاكة واضحة ارجو التنبه ...
الموضوع :
المعارضة بين اليأس والردة..!
العراقي : فعلا هو وزير نزيه . فقط للتنويه اخي العزيز هناك اغلاط املائية كثيرة كمثال حظارية ، منذو ...
الموضوع :
اذا  أردتم الكهرباء فـأدعمو وزيرها ..!
ابو محمد : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لماذا تم رفض القانون في العراق اليس فيه شيعة ؟! ...
الموضوع :
البرلمان الكويتي يقر بالأغلبية قانون الأحوال الشخصية الجعفري
امنه : السلام عليك يامولاي يااباعبدالله السلام عليك يامولاي ابراهيم المجاب اسئلكم بحقكم عندالله وبالشان الذي لديكم عنده ..ان ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
فيسبوك