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رئيس وزراء جورجيا يعلق على قرار بوتين عدم فرض عقوبات على بلده


أعلن رئيس الوزراء الجورجي ماموكا باختادزه، اليوم الثلاثاء، أنه يرحب بقرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعدم فرض عقوبات على تبيليسي، ويعتقد أنه يجب ألا تكون هناك حواجز بين الشعوب.

وقال باختادزه للصحفيين "بالطبع هذا القرار جيد ومرحّب به، موقفي الشخصي هو، أنه يجب ألا تكون هناك حواجز بين الشعوب".

هذا واعتمد مجلس الدوما الروسي في الجلسة العامة، في وقت سابق اليوم، بيانا أوصى فيه الحكومة الروسية بالنظر في جدوى تطبيق تدابير اقتصادية خاصة ضد جورجيا وتقديم المقترحات المناسبة إلى الرئيس.

لكن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن اليوم الثلاثاء، عن عدم تأييده لفرض عقوبات اقتصادية ضد جورجيا.

مؤكدا: "بالنسبة لفرض عقوبات مختلفة ضد جورجيا، لن أفعل ذلك احتراماً للشعب الجورجي".

وكان مقدم البرامج التلفزيونية في قناة "روستافي-2"، غيورغي غابونيا، قد بدأ يوم الأحد المنصرم برنامجه الشخصي "بي إس" ، بشتم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ما أثار غضباً شديداً لدى عدد كبير من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي في جورجيا، الذين أدانوا غابونيا معربين عن قلقهم من تأزم العلاقات الجورجية الروسية بشكل أكبر.

هذا وشجب كل من الرئيس الجورجي ورئيس الوزراء أقوال غابونيا، ووصفت وزارة الخارجية الجورجية هذه التصرفات بعمل من شأنه إثارة المزيد من التوتر في العلاقات بين البلدين.

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