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وزير خارجية إيران: بولتون ونتنياهو استدرجا ترامب لقتل الاتفاق النووي


قال محمد جواد ظريف وزير خارجية إيران اليوم الثلاثاء إن حلفاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استدرجوه لقتل الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين طهران وقوى عالمية.

وقال ظريف على تويتر إن جون بولتون مستشار ترامب للأمن القومي وبنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل قتلا اتفاقية بين ثلاث دول أوروبية وإيران عام 2005 بإصرارهما على وقف التخصيب تماما.

وكتب ظريف على تويتر يقول "والآن استدرجا دونالد ترامب لقتل الاتفاق النووي بنفس الطريقة".

وقالت إيران إنها ستزيد من تخصيب اليورانيوم عن المستوى المنصوص عليه في اتفاق 2015 في خطوة قد تعني عودة جميع العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة عليها.

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