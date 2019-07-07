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بالفيديو : محمد بن سلمان يتعرض الى موقف محرج مع الرئيس الروسي بوتين
وكالة انباء براثا
72
2019-07-07
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