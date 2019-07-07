كيف تحصل على الإقامة في إيران؟

صادقت الحكومة الإيرانية على لائحة منح ترخيص الإقامة ۵ أعوام للمستثمرين الأجانب في الجمهورية الإسلامية الإيرانية مقابل ۲۵۰ الف يورو او ما يعادله من العملات الاجنبية الاخرى المقبولة لدى البنك المركزي.

جاء ذلك خلال اجماع الحكومة الذي عقد الاحد ۳۰ حزيران ۲۰۱۹ برئاسة رئيس الجمهورية حسن روحاني وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية بهدف تشجيع الاستثمارات واستقطاب المصادر المالية الاجنبية (العملة الصعبة).

ووفقا للائحة فان الحد الادنى للمبلغ اللازم لمنح ترخيص الاقامة لاستثمارات للرعايا الاجانب من قبل الجمهورية الاسلامية الايرانية هو ۲۵۰ الف يورو او ما يعادله من العملات الاجنبية الاخرى المقبولة لدى البنك المركزي.

ومن المجالات التي تشملها اللائحة؛ الادخار في البنك والاستثمار في سندات المشاركة والاستثمار في قطاع السكن، وفقا لضوابط اللائحة مع التزام قوانين وقرارات البلاد.

هناك سؤال مهم هو ما هي المزايا التي تمتاز بها ايران كي يسعى الاجنبي للحصول على اقامة فيها؟

اولا) یجب ان نعرف ان ثلاثة ملایین و ۲۰۰ الف اجنبي یعیشون حالیا فی ایران وهذا العدد هو اكثر من الاجانب في قطر باكثر من ضعف ونصف , فاذا تم تشجيع ۰.۱% للحصول على اقامة فهذا يعني دخول ۸۰۰ مليون يورو سنويا الى البلاد وهذا يعني ۲۰% من مجموع التجارة بين ايران وفرنسا في العام ۲۰۱۷.

ثانيا) نظرا لوقوع ايران جغرافيا في منطقة فيها الكثير من الصدامات لذا جعل منها اكثر دولة استقطابا للمهاجرين , فهي فرصة للمهاجرين الافغان للحصول على اقامة في ايران.

ثالثا) ان ضوابط الحصول على اقامة في ايران صعبة جدا وان هذه اللائحة لتسهيل الحصول على اقامة فيها .

من ضوابط الحصول على اقامة في ايران:

۱) الاقامة القانونية لمدة خمسة سنوات متتالية او متناوبة ويجب ان يكون مقدم الطلب عند التقديم عمره ۱۸ سنة كاملة.

۲) الاقامة القانونية لمدة سنتين متتالية او متناوبة على ان يكون صاحب شهادة علمية عليا او ذو خبرة في مجال الانتاج او الاعمار مؤيدة من الجهات المختصة .

۳) الاقامة القانونية لمدة سنتين متتالية او متناوبة وله خدمات قيمة ومؤثرة عامة المنفعة مؤيدة من الجهات المختصة.

۴) الاقامة القانونية لمدة سنتين متتالية او متناوبة على ان يكون ذو خبرة في مجال الانتاج او الاعمار ومستثمرا فيها مؤيدة من الجهات المختصة .

۵) الاقامة القانونية لمدة سنتين متتالية او متناوبة على ان يكون له دخل معين او تقاعد بتاييد المصارف الايرانية الرسمية.

6) ان تكون زوجته واطفاله ايرانيين.