الصفحة الدولية

كيف تحصل على الإقامة في إيران؟


صادقت الحكومة الإيرانية على لائحة منح ترخيص الإقامة ۵ أعوام للمستثمرين الأجانب في الجمهورية الإسلامية الإيرانية مقابل ۲۵۰ الف يورو او ما يعادله من العملات الاجنبية الاخرى المقبولة لدى البنك المركزي.

جاء ذلك خلال اجماع الحكومة الذي عقد الاحد ۳۰ حزيران ۲۰۱۹ برئاسة رئيس الجمهورية حسن روحاني وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية بهدف تشجيع الاستثمارات واستقطاب المصادر المالية الاجنبية (العملة الصعبة).

ووفقا للائحة فان الحد الادنى للمبلغ اللازم لمنح ترخيص الاقامة لاستثمارات للرعايا الاجانب من قبل الجمهورية الاسلامية الايرانية هو ۲۵۰ الف يورو او ما يعادله من العملات الاجنبية الاخرى المقبولة لدى البنك المركزي.

ومن المجالات التي تشملها اللائحة؛ الادخار في البنك والاستثمار في سندات المشاركة والاستثمار في قطاع السكن، وفقا لضوابط اللائحة مع التزام قوانين وقرارات البلاد.

هناك سؤال مهم هو ما هي المزايا التي تمتاز بها ايران كي يسعى الاجنبي للحصول على اقامة فيها؟

اولا) یجب ان نعرف ان ثلاثة ملایین و ۲۰۰ الف اجنبي یعیشون حالیا فی ایران وهذا العدد هو اكثر من الاجانب في قطر باكثر من ضعف ونصف , فاذا تم تشجيع ۰.۱% للحصول على اقامة فهذا يعني دخول ۸۰۰ مليون يورو سنويا الى البلاد وهذا يعني ۲۰% من مجموع التجارة بين ايران وفرنسا في العام ۲۰۱۷.

ثانيا) نظرا لوقوع ايران جغرافيا في منطقة فيها الكثير من الصدامات لذا جعل منها اكثر دولة استقطابا للمهاجرين , فهي فرصة للمهاجرين الافغان للحصول على اقامة في ايران.

ثالثا) ان ضوابط الحصول على اقامة في ايران صعبة جدا وان هذه اللائحة لتسهيل الحصول على اقامة فيها .

من ضوابط الحصول على اقامة في ايران:

۱) الاقامة القانونية لمدة خمسة سنوات متتالية او متناوبة ويجب ان يكون مقدم الطلب عند التقديم عمره ۱۸ سنة كاملة.

۲) الاقامة القانونية لمدة سنتين متتالية او متناوبة على ان يكون صاحب شهادة علمية عليا او ذو خبرة في مجال الانتاج او الاعمار مؤيدة من الجهات المختصة .

۳) الاقامة القانونية لمدة سنتين متتالية او متناوبة وله خدمات قيمة ومؤثرة عامة المنفعة مؤيدة من الجهات المختصة.

۴) الاقامة القانونية لمدة سنتين متتالية او متناوبة على ان يكون ذو خبرة في مجال الانتاج او الاعمار ومستثمرا فيها مؤيدة من الجهات المختصة .

۵) الاقامة القانونية لمدة سنتين متتالية او متناوبة على ان يكون له دخل معين او تقاعد بتاييد المصارف الايرانية الرسمية.

6) ان تكون زوجته واطفاله ايرانيين.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
بالفيديو : محمد بن سلمان يتعرض الى موقف محرج مع الرئيس الروسي بوتين
كيف تحصل على الإقامة في إيران؟
ظريف: يمكننا الرجوع عن اجراءاتنا النووية لو التزمت اوروبا بتعهداتها
إيران تعلن تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي
ربيعي: احتجاز ناقلة النفط الايرانية قرصنة بحرية
اللواء سلامي: نعمل على كسر احتكار القوى الكبرى لتقنيات الاتصالات المتطورة
14 قتيلاً بسقوط قذائف هاون على سوق مزدحم في افغانستان
تمثال ساخر لميلانيا ترامب بمسقط رأسها
رئيس سريلانكا يرفض منح القوات الأمريكية الوصول الحر لموانئ البلاد
إيران تنفي تقارير "مفبركة" افادت باحتجاز ناقلة نفط بريطانية في الخليج
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 71.58
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.78
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
ابو كيان الفارسي : تعال شوف الفساد في محافظه بغداد عباس ابو التطقيق كل معامله 10 ورقات علني وباسم ابو فرح ...
الموضوع :
النزاهة: السجن سبع سنوات لرئيس مجلس إدارة الشركة العراقية للنقل البري سابقاً
اخوة زينب : محد راح يحسبهم هذولي اولد معاويه لعنه الله عليهم الى قيام الساعه هم لو عدهم غيره ماكان ...
الموضوع :
المتحدث باسم قيادة محور الشمال للحشد الشعبي : دماء الشهداء فضحت تسجيلات الفلاحي
حمادة : السلام عليكم .... تحية طيبة لوكالة انباء براثا وعامليها المخلصون .. وتحية طيبة للاخوة علي محسن راضي ...
الموضوع :
عدم التزام اصحاب المولدات يا مجلس محافظة بغداد
المواطن : لماذا العراق یبیع النفط 16 دولار ارخص علی کل برمیل الی الدوله الاردنیه. هذا فلوس الشعب. ...
الموضوع :
93% من ضحاياهم شيعة: أحصائية أمنية حول جنسيات الارهابيين الذين قاموا بتفجيرات ارهابية في العراق
محمدامين عبدالحسين عبيد : انفصلت عن الدوام بتاريخ شهر الثامن سنة 2015 بسبب مشاكل عائلية ...
الموضوع :
الحشد الشعبي يصدر بيانا بشأن معاملات المفسوخة عقودهم في الهيئة
تحسين : السلام عليكم النص يعاني من ركاكة واضحة ارجو التنبه ...
الموضوع :
المعارضة بين اليأس والردة..!
العراقي : فعلا هو وزير نزيه . فقط للتنويه اخي العزيز هناك اغلاط املائية كثيرة كمثال حظارية ، منذو ...
الموضوع :
اذا  أردتم الكهرباء فـأدعمو وزيرها ..!
ابو محمد : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لماذا تم رفض القانون في العراق اليس فيه شيعة ؟! ...
الموضوع :
البرلمان الكويتي يقر بالأغلبية قانون الأحوال الشخصية الجعفري
امنه : السلام عليك يامولاي يااباعبدالله السلام عليك يامولاي ابراهيم المجاب اسئلكم بحقكم عندالله وبالشان الذي لديكم عنده ..ان ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
شاكر : تيار الحكمه كل يوم يلبس ثوب مره المجلس ثم شهيد المحراب ثم المواطن واخيرا الحكمه يا ترى ...
الموضوع :
المعارضة بين اليأس والردة..!
فيسبوك