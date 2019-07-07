اللواء سلامي: نعمل على كسر احتكار القوى الكبرى لتقنيات الاتصالات المتطورة

أكد القائد العام لحرس الثورة الاسلامية، يوم الاحد، إننا نعمل على كسر احتكار القوى الكبرى لتقنيات الاتصالات المتطورة، ولا نبالغ إذا أعلنا اننا على حافة هذه التقنيات وواجهتها.

وفي حديثه امام حشد من القادة والمسؤولين ومدراء قسم تقنيات الاتصالات والمعلومات التابع للحرس الثوري، خلال مراسم ازاحة الستار عن منظومة "سبهر 110" للاتصالات التكتيكية وتسليمها للوحدات الشعبية، وصف اللواء حسين سلامي دور الاتصالات في تطورات مختلف الميادين، بالهام والاستراتيجي، وبيّن ان الاتصالات تعتبر بمثابة المخ والاعصاب للقوات المسلحة، قائلا: ان التطور في مجال الاتصالات، يؤدي الى ان يكون نظام القيادة والادارة دقيقا وواقعيا ومبنيا على المعلومات المحدّثة، إضافى الى ان حركة الوحدات تكون متصلة ببعضها ولن يكون هناك أي عنصر عاطل في ساحة المعركة، وبالتالي يؤدي الى تعاضد جميع الامكانات في الساحة.

وأكد اللواء سلامي، إننا نعمل على كسر احتكار القوى الكبرى في مجال التقنيات المتطورة للاتصالات، قائلا: مثلما ازدهرت المواهب في زمن الحظر على جميع الاصعدة، واضطررنا للتوجه الى افكار وذهن الشباب الايراني، ففي هذا المجال ايضا سيتحقق هذا المهم، وبحمد الله شهدنا نتائج ومعجزات عديدة، بحيث لا نبالغ إذا أعلنا بأننا على حافة هذه التقنيات وواجهتها.