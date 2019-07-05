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اليونان تعلن ضبط أكبر شحنة من المخدرات على مستوى العالم قادمة من سوريا


أفادت السلطات اليونانية اليوم الجمعة، بأن خفر السواحل ضبط "أكبر شحنة في العالم من حبوب كبتاغون المنشطة قادمة من سوريا"، تتجاوز قيمتها نصف مليار يورو.

وقالت وحدة الجرائم المالية "SDOE" في بيان لها اليوم إن خفر السواحل وقوات مكافحة المخدرات ضبطا ثلاث حاويات قادمة من سوريا مملوءة بالحبوب المنشطة بلغ عددها 33 مليون قرص.

وأضاف البيان أن "هذه هي أكبر كمية تضبط على مستوى العالم، مما سيحرم الجريمة المنظمة من عائدات تفوق 587 مليون يورو (660 مليون دولار)".

كما أشار بيان الوحدة إلى أن السلطات اليونانية ما زالت تحقق فيما إذا كانت الصين هي الوجهة الأخيرة للشحنة، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

يذكر أن "كبتاغون" هو أحد الأسماء التجارية للمركب الكيميائي "فينيثيلين هيدروكلوريد" المنتمي لعائلة "الأمفيتامينات" المنشطة للجهاز العصبي المركزي.

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