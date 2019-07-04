وزير الخارجية التركي: ترامب أقر لأردوغان بحق أنقرة في الحصول على طائرات F35

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاويش أوغلو، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال اجتماع مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على هامش قمة العشرين في اليابان، أقر بحق تركيا في مواصلة المشاركة في برنامج الطائرات الأمريكية F-35.

وأضاف أوغلو، في حوار لمحطة TRT الإذاعية التركية، حسبما نقلت صحيفة حريت التركية، الخميس، "لقد قال ترامب نفسه في الاجتماع، كيف يمكن أن يكون هناك شيء من هذا القبيل؟، هذا أمر غير مقبول ".

وأضاف ترامب في الاجتماع، حسبما قال أوغلو، "نحن نعمل على هذا".

وتابع وزير الخارجية التركي، حسبما نقلت الصحيفة "ليست هناك حاجة لأن نكون ساذجين ومتفائلين على أمل أن يحدث كل شيء كما يقول ترامب"، على حد تعبير الوزير.

وأشار أوغلو إلى أن الخطاب الأمريكي حول شراء تركيا لأنظمة الدفاع الروسية من طراز S-400 قد خفت بعد تصريحات ترامب في المؤتمر الصحفي في قمة مجموعة العشرين في أوساكا، موضحًا "لقد بدأت الأصوات المختلفة تتناقص"، "يبدو أن بيان ترامب كان له تأثير على الكونغرس أيضًا".

وأكد وزير الخارجية التركي، بحسب الصحيفة، "نريد حل القضية من خلال الوسائل الدبلوماسية"، مضيفًا أن الجهود المبذولة لحل أزمة S-400 مستمرة الآن في بيئة أكثر هدوءًا.

وتصاعدت التوترات بين الولايات المتحدة وتركيا في الأشهر الأخيرة بسبب شراء تركيا لصواريخ S-400 الروسية ، والتي قالت واشنطن إنها ستهدد حصول تركيا على طائرات F-35، فضلا عن فرض عقوبات.