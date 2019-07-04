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تسليم أنظمة الصواريخ "إس-400" إلى تركيا قد تبدأ الأسبوع المقبل


صرح رئيس أمانة صناعة الدفاع التركية إسماعيل ديمير، اليوم الخميس، أن عمليات تسليم أنظمة الصواريخ الروسية المضادة للطائرات "إس-400"، إلى تركيا قد تبدأ الأسبوع المقبل.

ونقلت وكالة "آينا" عن ديمير، قوله إنه "فيما يتعلق بتزويد "إس-400"، هناك موعد أعرب عنه رئيسنا. لقد مر الأسبوع الأول من تموز/يوليو، وبدأ الثاني. في الأسبوع المقبل سترون شحنات من "إس-400".

أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم الخميس، أن منظومة الدفاع الصاروخية الروسية "إس 400"، والتي ستتسلمها أنقرة من موسكو منتصف الشهر الجاري سوف تستخدم فقط في أوقات الطوارئ فقط.

وقال جاويش أوغلو في تصريحات لقناة "تي آر تي" التركية، إن "منظومة إس- 400 ستستخدم في الحالات الطارئة فقط".

وأضاف جاويش أوغلو: "تقرر تسليم منظومة "إس- 400" الروسية منتصف تموز/يوليو، وسيتم تحديد موعد التسليم من قبل المسؤولين الأتراك والروس المعنيين".

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) إيقاف تدريب الطيارين الأتراك على مقاتلات "إف-35" في قاعدة جوية أمريكية بولاية أريزونا، وأمهلت أنقرة حتى يوم 31 تموز/ يوليو الجاري، للتراجع عن شراء "إس-400" من روسيا.

وتلوّح واشنطن بوقف إمداد تركيا حليفتها في "الناتو" بمقاتلات "إف-35"، إذا لم تتراجع عن صفقة الصواريخ الروسية، وتقول إن الصواريخ الروسية "إس-400"، لا يمكنها التكامل مع المنظومات الدفاعية الغربية.

وتقول واشنطن إن شراء تركيا للصواريخ الروسية يمثل خطورة كبيرة على المقاتلات الأمريكية.

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