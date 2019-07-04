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وزير الأمن الإيراني يحدد الحالة الوحيدة لاستئناف المحادثات مع أمريكا


قال وزير الأمن والاستخبارات الإيراني، محمود علوي، إن الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، يمكنهما إعادة المحادثات بينهما، فقط إذا ما أنهت أمريكا العقوبات.

وتابع الوزير أنه إذا انتهت العقوبات يمكن للسلطات العليا في إيران أن تسمح بالمحادثات بين واشنطن وطهران، حسب وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية.

وقال سيد محمود علوي، في وقت متأخر يوم الأربعاء، إن "المحادثات مع أمريكا، يمكن إعادة النظر فيها، فقط إذا ما أوقف الرئيس دونالد ترامب العقوبات وسمح المرشد الأعلى بإعادتها".

وأضاف أن أمريكا تخاف من القوة العسكرية الإيرانية، وهي السبب وراء قرارتهم بإلغاء مهاجمة طهران.

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن إسقاط طائرة تجسس أمريكية مسيرة، في محافظة هرمزجان جنوبي إيران.

وقال الجيش الأمريكي إن الطائرة التي تم إسقاطها كانت تحلق على ارتفاع كبير في المجال الجوي فوق مضيق هرمز على بعد 34 كيلومترا تقريبا من المجال الجوي الإيراني.

ردت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت، على التقارير التي زعمت أن الرئيس دونالد ترامب أرسل رسالة تحذير إلى إيران عن طريق سلطنة عمان.

ونفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مورغان أورتيغاس، صحة التقارير مشيرة إلى أنها ضمن "البروباغاندا الإيرانية".

وقالت أورتيغاس، في تغريدة على "تويتر"، إن "التقارير التي تحدثت عن إرسال رسالة إلى إيران عبر عمان خاطئة تماما وهي إيرانية بامتياز، فهي جزء من البروباغندا الإيرانية".

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