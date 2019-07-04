الخارجية الروسية: إيران تعمل تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس،أن كل ما يقوم به الجانب الإيراني لا يزال تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية حيث لا توجد مخاوف من وجهة نظر عدم الانتشار النووي في هذا الصدد.

وقالت زاخاروفا " إن تجاوز إيران عتبة احتياطي اليورانيوم منخفض التخصيب جاء نتيجة للعقوبات الأميركية، التي لا تسمح لإيران بتنفيذ خطة العمل الشاملة".

وتابعت زاخاروفا قائلة "حقيقة أن الحد المنصوص عليها في خطة العمل الشاملة تم تجاوزه، بالطبع، أمر مؤسف، ولكن يجب أن تؤخذ هذه الحقيقة كنتيجة طبيعية لجميع تلك الأحداث التي سبقتها".

وختمت زاخاروفا قائلة "إن العقوبات الأميركية جعلت تنفيذ الجانب الإيراني لخطة العمل الشاملة أمرا غير ممكنا".