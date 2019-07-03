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قائد الحرس الثوري: إيران قطعت الطريق عسكريا أمام العدو


اعتبر القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، أن إيران قطعت الطريق أمام "العدو" في المجال العسكري "وحطمت هيمنته المصطنعة" في نفسيات الشعوب.

وقال سلامي، في كلمة ألقاها، اليوم الأربعاء، أمام مسؤولي وكوادر مقر "خاتم الأنبياء" للبناء والإعمار: "العدو جاء إلى الساحة بكل طاقاته وقام بتفعيل كل أركانه وأجزاء ضغطه... وفي الوقت نفسه نقوم بعملية لي الأذرع معه في الأجواء السياسية والاقتصادية والمادية".

وأضاف سلامي: "في مرحلة ما، كانت الحرب العسكرية هي نقطة تركيز العدو، وتم تفعيل عمليات نفسية وسياسية واقتصادية واستخبارية دعما لها، إلا أن الحرب الاقتصادية تشكل اليوم ساحة المواجهة مع العدو، بمعنى أننا اليوم في نقطة تقاطع ضغط اقتصادي عالمي".

وتابع سلامي قائلا: "عزلنا أجزاء وقدرة العدو وقمنا بإحباطها... لقد تمكنا في المجال العسكري من قطع الطريق على العدو وعكسنا الموازنة، وكان البعض يتصور أنه لو لم نلجأ للتفاوض مع العدو فإن خيار الحرب لا بد منه، إلا أن الظروف اتجهت في مسار أصبح فيه العدو يخشى حتى من التفكير في موضوع الحرب".

وأوضح القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني أن استراتيجية خشية العدو من الحرب العسكرية قد تكررت في الساحة السياسية أيضا، حيث أعلن المسؤولون الأمريكيون وحلفاؤهم أخيرا أنهم لا يعتزمون خوض المواجهة مع إيران، معتبرا أن ذلك كان في الحقيقة تراجعا خططوا له للخروج بماء الوجه من ورطتهم هذه، إلا أن العالم أدرك الحقيقة الكامنة في هذا النموذج، وتولدت اليوم ثقة جديدة بقوة واقتدار إيران في العالم.

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