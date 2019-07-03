السفير الصيني في لندن: المسؤولون البريطانيون منافقون.. وعلاقتنا بالمملكة تضررت

انتقد سفير الصين لدى المملكة المتحدة ليو شياو مينغ، حكومة المملكة المتحدة بسبب ما اعتبره "تدخلها" في الأزمة في هونغ كونغ، وأكد السفير الصيني أن العلاقة بين المملكة المتحدة والصين "قد تضررت" بسببها.

وأشار السفير الصيني خلال حديثه في مؤتمر صحفي في السفارة بوسط لندن، الأربعاء، إلى تصريحات وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت حول الاحتجاجات الأخيرة في هونغ كونغ، بما في ذلك الإعراب عن "دعم المملكة المتحدة الثابت" لهونج كونج و الحريات.

وأضاف مينج "أعتقد أنه من الخطأ تماماً بالنسبة لجيريمي هانت أن يتحدث عن الحرية، هذه ليست مسألة حرية، إنها مسألة تتعلق بانتهاك القوانين في هونغ كونغ"، وتابع "كلنا نتذكر ما كانت عليه هونغ كونغ قبل 22 عامًا في ظل الحكم البريطاني ولم تكن هناك حرية أو ديمقراطية"، كما وصف المسؤولين البريطانيين "بالنفاق الشديد".

واعتبر السفير الصيني في لندن أن "أهالي هونج كونج يتمتعون بدرجة عالية من السلطة، فهم يديرون شؤونهم الخاصة".

دعا السفير الصيني، الحكومة البريطانية إلى "التفكير" و "الامتناع عن الإضرار بالمزيد من العلاقة" و"الامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية لهونج كونج والشؤون الداخلية الصينية".

ورد وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت بالتغريد على تويتر، الأربعاء، قائلاً: "رسالة إلى الحكومة الصينية: العلاقات الجيدة بين الدول تقوم على الاحترام المتبادل واحترام الاتفاقيات الملزمة قانونًا بينهما. هذه هي أفضل طريقة للحفاظ على العلاقة العظيمة بين المملكة المتحدة والصين ".

ويأتي ذلك بعد أن حذر هانت الصين، الثلاثاء، من عواقب وخيمة إذا لم يتم احترام حقوق مواطني هونج كونج.