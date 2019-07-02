الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل إرهابيين في محاولة لاختراق الحدود مع تركيا

أعلنت قوات الحرس الثوري الإيراني مقتل اثنين وجرح آخرين، ضمن مجموعة إرهابية حاولت التسلل إلى الأراضي الإيرانية عند المنطقة الحدودية مع تركيا.

أعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل شخصين وجرح آخرين من مجموعة إرهابية حاولت التسلل، إلى إيران عبر الحدود التركية.

وقالت وكالة "فارس" الإيرانية نقلا عن العلاقات العامة لفيلق "حمزة" للمشاة في الحرس الثوري الإيراني: "مقتل اثنين وجرح باقي أعضاء مجموعة إرهابية حاولت التسلل إلى الأراضي الإيرانية عند المنطقة الحدودية مع تركيا في محافظة أذربيجان الغربية".

وأضافت الوكالة: "استشهد اثنين من عناصر حرس الحدود التابعة للحرس الثوري خلال الاشتباك مع المجموعة الإرهابية". وأكد الحرس: "تمت مصادرة كميات من الأسلحة والذخائر وأجهزة اتصال كانت بحوزة الإرهابيين".