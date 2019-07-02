الصفحة الدولية

الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل إرهابيين في محاولة لاختراق الحدود مع تركيا


أعلنت قوات الحرس الثوري الإيراني مقتل اثنين وجرح آخرين، ضمن مجموعة إرهابية حاولت التسلل إلى الأراضي الإيرانية عند المنطقة الحدودية مع تركيا.

 أعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل شخصين وجرح آخرين من مجموعة إرهابية حاولت التسلل، إلى إيران عبر الحدود التركية.

وقالت وكالة "فارس" الإيرانية نقلا عن العلاقات العامة لفيلق "حمزة" للمشاة في الحرس الثوري الإيراني: "مقتل اثنين وجرح باقي أعضاء مجموعة إرهابية حاولت التسلل إلى الأراضي الإيرانية عند المنطقة الحدودية مع تركيا في محافظة أذربيجان الغربية".

وأضافت الوكالة: "استشهد اثنين من عناصر حرس الحدود التابعة للحرس الثوري خلال الاشتباك مع المجموعة الإرهابية". وأكد الحرس: "تمت مصادرة كميات من الأسلحة والذخائر وأجهزة اتصال كانت بحوزة الإرهابيين".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل إرهابيين في محاولة لاختراق الحدود مع تركيا
موسكو: مقتل 14 بحارا في حريق غواصة داخل المياه الروسية
لافروف: تجاوز إيران عتبة احتياطيات اليورانيوم المنخفض التخصيب ناجم عن العقوبات الأمريكية
"فرار" الأميرة هيا .. تأكيدات بوجودها في لندن ولا تعليق من برلين
سلطنة عمان ترد على إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل
رسميا.. محمد ولد الشيخ الغزواني رئيسا لموريتانيا
العثور على 3 جثث في أم درمان بعد احتجاجات الأحد في السودان
البرلمان الكويتي يقر بالأغلبية قانون الأحوال الشخصية الجعفري
السفارة الأمريكية في تونس تعلق أعمالها
الإفراج عن 6 أتراك محتجزين في ليبيا
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
امنه : السلام عليك يامولاي يااباعبدالله السلام عليك يامولاي ابراهيم المجاب اسئلكم بحقكم عندالله وبالشان الذي لديكم عنده ..ان ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
شاكر : تيار الحكمه كل يوم يلبس ثوب مره المجلس ثم شهيد المحراب ثم المواطن واخيرا الحكمه يا ترى ...
الموضوع :
المعارضة بين اليأس والردة..!
Shaker : أشك برأيك هل المحافظ من جماعتكم لان كل الادله ضده ليش واقف مع المحافظ اتقوا الله هذه ...
الموضوع :
كيفما يكون مجلس المحافظة يكون المحافظ..!
علي بهاء سرحان الزبيدي : السلام عليـكم دولة رأيس الوزراء المحترم انا من عوائل الشهداء انا لم احصل اي مكافاه بخصوص اشتشهاد ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
عبد الناصر : هل فيه فائده اي يعني ربا ...
الموضوع :
مصرف الرشيد: 200 مليون دينار سلفة لشراء سكن عبر النافذة الاسلامية !!! والمستفادون منه حماية رافع العيساوي وموظفوا المالية
السيده فريال رضا رزوقي : ‎السلام عليكم  اخوان وتقبل الله طاعاتكم رحم الله والديكم عندي سوءول اريد جوابه من حضرتكم اني قدمت ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
فتحيه الوسواسي : الساده امانة بغدد المحترمين السيده الفاضله الامينه المحترمه تحيه طيبه ارسل رسالتي هذه اليكم وكلي امل بان ...
الموضوع :
أمانـة بغداد تخصص موقعا الكترونيالاستقبال الشكاوى الخاصة بالخدمات البلدية
ابو علي الحلو : هؤلاء البعض الشنيعة اخزاهم الله المحسوبين على الشيعة لا يقل خطرهم عن خطر اولئك المتربصين بالدولة الإسلامية ...
الموضوع :
لماذا يتمنى "بعض" الشيعة إسقـــاط النظام الإيراني؟!
philip mansour : ما هو مضمون قانون التقاعد رجاء ...
الموضوع :
عندما تغلب البلاغة الحكمة ...
ابو ملاك الموسوي : بسم الله الرحمن الرحيم حياكم الساده عمامي افتخر تاج راسي ...
الموضوع :
الدولة المشعشعية في اهوار الاحواز وجنوب العراق
فيسبوك