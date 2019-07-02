موسكو: مقتل 14 بحارا في حريق غواصة داخل المياه الروسية

لقي 14 بحارا حتفهم جراء حريق شب على متن غواصة مخصصة للأبحاث العلمية في أعماق البحار، حسبما أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن البحارة قتلوا بسبب تسممهم بالغازات السامة الناتجة عن الحريق.

وبحسب البيان، فإن الحريق نشب، يوم الاثنين، على متن غواصة مخصصة لدراسة المياه العميقة وقيعان البحار، لصالح القوات البحرية الروسية. وأضافت أن الحادث وقع أثناء قيام البحارة بأبحاث تخص قياس الأعماق.