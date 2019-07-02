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سلطنة عمان ترد على إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل


علقت وزارة الخارجية العمانية على تصريحات رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) يوسي كوهين، التي قال فيها إن وزارة خارجية بلاده فتحت مكتبا تمثيليا في سلطنة عمان.

ونفت وزارة خارجية سلطنة عمان، في بيان لها، اليوم الثلاثاء: "إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل"، مشددة على أن "ما تناقلته بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي حول إقامة علاقات دبلوماسية بين السلطنة ودولة إسرائيل لا أساس لها من الصحة".

ولفتت الوزارة إلى أن "سلطنة عمان تحرص على بذل كل الجهود لتهيئة الظروف الدبلوماسية المواتية لاستعادة الاتصالات بين كل الجهات الدولية والإقليمية للعمل على تحقيق سلام بين السلطة الوطنية الفلسطينية وحكومة إسرائيل بما يؤدي إلى قيام دولة فلسطين المستقلة".

وكان رئيس جهاز "الموساد"، يوسي كوهين، أعلن أن "إسرائيل أعادت إقامة علاقات رسمية مع سلطنة عمان، وأنشأت مكتبا تمثيليا ل‍وزارة الخارجية الإسرائيلية في هذا البلد العربي.

 

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