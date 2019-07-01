العثور على 3 جثث في أم درمان بعد احتجاجات الأحد في السودان

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية العثور على 3 جثث في أم درمان المجاورة للعاصمة الخرطوم وذلك في أعقاب الاحتجاجات، التي شهدها السودان أمس الأحد لمطالبة الجيش بتسليم السلطة للمدنيين.

وقالت وزارة الصحة السودانية في وقت سابق، إنه تم العثور على 7 قتلى، بالإضافة إلى إصابة أكثر 180 شخصا خلال التظاهرات، دون إعطاء تفاصيل حول ظروف مقتلهم أو إصاباتهم.

وشهد عدد من المدن السودانية أمس الأحد مظاهرات حاشدة، دعت إليها قوى إعلان الحرية والتغيير، وأطلقت عليها اسم "مليونية مواكب الشهداء وتحقيق السلطة المدنية".

ورفع المتظاهرون خلالها شعارات منددة بالمجلس العسكري الانتقالي، الذي يتولى السلطة في البلاد منذ الإطاحة بحكم الرئيس السوداني السابق، عمر البشير.