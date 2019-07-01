الصفحة الدولية

حالة تأهب قصوى في مطار بن غوريون بانتظار هبوط اضطراري لطائرة ركاب ألمانية


أعلنت في مطار بن غوريون بتل أبيب حالة التأهب القصوى، في انتظار هبوط اضطراري لطائرة ركاب ألمانية تعطل أحد إطاراتها أثناء الإقلاع في مطار كولونيا.

وأفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بأن أكثر من 100 فريق وسيارة إسعاف وإطفاء نشرت في المطار بانتظار الطائرة من طراز "بوينغ-737" التابعة لشركة Electra Air  وعلى متنها 152 شخصا.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن إطار عجلة واحدة على الأقل للطائرة تعرض لأضرار كبيرة أثناء الإقلاع.

وأقلعت مقاتلات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي لمرافقة الطائرة والتأكد من حجم الأضرار وإبلاغ إدارة المطار بهذا الشأن.

وتحلق الطائرة حاليا في المجال الجوي الإسرائيلي للتخلص من الوقود بهدف خفض وزنها قبل الهبوط.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
البرلمان الكويتي يقر بالأغلبية قانون الأحوال الشخصية الجعفري
السفارة الأمريكية في تونس تعلق أعمالها
الإفراج عن 6 أتراك محتجزين في ليبيا
مطلوبة كويتية بـ 38 تهمة في قبضة الأمن... لن تصدقوا سجلها الإجرامي!
أردوغان يخرج بتفاصيل "مفاجئة" في قضية خاشقجي
حالة تأهب قصوى في مطار بن غوريون بانتظار هبوط اضطراري لطائرة ركاب ألمانية
ترامب: اتفقت مع الصين على رفع الحظر عن هواتف هواوي
ظريف: إيران ستخفض المزيد من التزاماتها بالاتفاق النووي في 7 يوليو
ترامب وزعيم كوريا الشمالية يلتقيان في المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين
وفاة وزير إماراتي سابق في منفاه بالمانيا
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1351.35
الجنيه المصري 71.28
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
شاكر : تيار الحكمه كل يوم يلبس ثوب مره المجلس ثم شهيد المحراب ثم المواطن واخيرا الحكمه يا ترى ...
الموضوع :
المعارضة بين اليأس والردة..!
Shaker : أشك برأيك هل المحافظ من جماعتكم لان كل الادله ضده ليش واقف مع المحافظ اتقوا الله هذه ...
الموضوع :
كيفما يكون مجلس المحافظة يكون المحافظ..!
علي بهاء سرحان الزبيدي : السلام عليـكم دولة رأيس الوزراء المحترم انا من عوائل الشهداء انا لم احصل اي مكافاه بخصوص اشتشهاد ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
عبد الناصر : هل فيه فائده اي يعني ربا ...
الموضوع :
مصرف الرشيد: 200 مليون دينار سلفة لشراء سكن عبر النافذة الاسلامية !!! والمستفادون منه حماية رافع العيساوي وموظفوا المالية
السيده فريال رضا رزوقي : ‎السلام عليكم  اخوان وتقبل الله طاعاتكم رحم الله والديكم عندي سوءول اريد جوابه من حضرتكم اني قدمت ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
فتحيه الوسواسي : الساده امانة بغدد المحترمين السيده الفاضله الامينه المحترمه تحيه طيبه ارسل رسالتي هذه اليكم وكلي امل بان ...
الموضوع :
أمانـة بغداد تخصص موقعا الكترونيالاستقبال الشكاوى الخاصة بالخدمات البلدية
ابو علي الحلو : هؤلاء البعض الشنيعة اخزاهم الله المحسوبين على الشيعة لا يقل خطرهم عن خطر اولئك المتربصين بالدولة الإسلامية ...
الموضوع :
لماذا يتمنى "بعض" الشيعة إسقـــاط النظام الإيراني؟!
philip mansour : ما هو مضمون قانون التقاعد رجاء ...
الموضوع :
عندما تغلب البلاغة الحكمة ...
ابو ملاك الموسوي : بسم الله الرحمن الرحيم حياكم الساده عمامي افتخر تاج راسي ...
الموضوع :
الدولة المشعشعية في اهوار الاحواز وجنوب العراق
فرح : شبكة النت على جهاز الماي فاي اسيا سيل صفر نهائي لا توجد شبكه من البارحه في منطقة ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
فيسبوك