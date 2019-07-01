حالة تأهب قصوى في مطار بن غوريون بانتظار هبوط اضطراري لطائرة ركاب ألمانية

أعلنت في مطار بن غوريون بتل أبيب حالة التأهب القصوى، في انتظار هبوط اضطراري لطائرة ركاب ألمانية تعطل أحد إطاراتها أثناء الإقلاع في مطار كولونيا.

وأفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بأن أكثر من 100 فريق وسيارة إسعاف وإطفاء نشرت في المطار بانتظار الطائرة من طراز "بوينغ-737" التابعة لشركة Electra Air وعلى متنها 152 شخصا.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن إطار عجلة واحدة على الأقل للطائرة تعرض لأضرار كبيرة أثناء الإقلاع.

وأقلعت مقاتلات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي لمرافقة الطائرة والتأكد من حجم الأضرار وإبلاغ إدارة المطار بهذا الشأن.

وتحلق الطائرة حاليا في المجال الجوي الإسرائيلي للتخلص من الوقود بهدف خفض وزنها قبل الهبوط.