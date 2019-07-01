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ترامب: اتفقت مع الصين على رفع الحظر عن هواتف هواوي


أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مؤتمر صحفي في ختام قمة العشرين التي عقدت على مدى يومين في مدينة أوساكا اليابانية، أن بلاده لن تفرض رسوماً جديدة على الصين، لكنه أضاف أن إدارته لن تلغي الرسوم السابقة.

وأوضح ترامب أنه مستعد للمضي قدماً في التفاوض مع الصين، مضيفاً: "الصين لديها رغبة حقيقية في التوصل لاتفاق معنا".

وفي ما يتعلق بملف هواوي، قال: "اتفقت مع الصين على رفع الحظر عن هواتف هواوي".

أما في ما يتعلق بالشأن الاقتصادي الداخلي، فأكد ترمب أن سياسته حققت أرقاماً جيدة في خفض معدلات البطالة في أميركا.

يذكر أن وكالة "شينخوا" الرسمية كانت أفادت في وقت سابق أن البلدين سيستأنفان المفاوضات "على أساس المساواة والاحترام المتبادل".

كما أشارت إلى أن الرئيس الصيني أبلغ نظيره الأميركي بأنه يأمل بأن تعامل الولايات المتحدة الشركات الصينية بشكل منصف.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أكد في وقتٍ سابق، السبت، أن اجتماعه بشأن التجارة مع نظيره الصيني (شي جين بينغ) كان "ممتازًا"، مشيرًا إلى أن المفاوضات "عادت إلى مسارها".

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