البرهان: مستعدون للتفاوض وتسليم السلطة

أكد رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان أن المجلس مستعد للتفاوض مع القوى المعارضة، وسيسلم السلطة لأي جهة متفقة يتراضى عليها الشعب السوداني.

وقال البرهان في كلمة مساء اليوم السبت: "نعدكم وعد تام بأننا وأنتم سنبني سودان جديدا، ونحن جاهزون للتفاوض، وسنسلم الحكومة لأي جهة منتخبة يتراضى عليها الشعب السوداني".

وأضاف "السودان اليوم يعبر لبر الأمان، وللمستقبل الذي لا يوجد به إقصاء، والنظرة القديمة والاستعلائية ولت".

ويشهد السودان مرحلة انتقالية منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير في الحادي عشر من نيسان/أبريل الماضي إثر حراك شعبي.

وتولي مجلس عسكري انتقالي إدارة شؤون البلاد لفترة انتقالية، برئاسة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف، الذي لم يلق قبولا من مكونات الحراك الشعبي، ما اضطره بعد ساعات لمغادرة موقعه مع نائب رئيس المجلس، رئيس الأركان السابق كمال عبد الرؤوف الماحي، ليتولى قيادة المجلس المفتش العام للقوات المسلحة، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان.

ووصلت المحادثات بين المجلس العسكري والمعارضة إلى طريق مسدود في ظل خلافات عميقة بشأن تشكيل المجلس السيادي المنوط به تسيير المرحلة الانتقالية.

واقتحمت قوات الأمن السودانية في الثالث من حزيران/يونيو الجاري ساحة اعتصام القوى المعارضة التي أقامها المحتجون أمام القيادة العامة للجيش، وفضت اعتصامهم بالقوة، مما أسفر عن وقوع أكثر من 100 قتيل.