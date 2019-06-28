طهران تقدم شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي

أعلنت الخارجية الإيرانية أنها قدمت شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة بسبب اختراق طائرة أمريكية بدون طيار الأجواء الإيرانية قبل نحو أسبوع.

ونقلت وكالة "إيرنا" الرسمية عن مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية غلام حسين دهقاني، قوله اليوم الجمعة: "قامت وزارة الخارجية الإيرانية بتقديم شكوى رسمية وفق المادة 51 من القانون الدولي إلى مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة بسبب اختراق طائرة أمريكية بدون طيار للأجواء الإيرانية".

وأضاف دهقاني: "حذرنا في الشكوى من تكرار مثل هذا العمل التي قامت به الولايات المتحدة الأمريكية وشددنا على أنه من حق إيران الدفاع عن حدودها وأراضيها أمام أي اعتداء من هذا النوع".

وكانت السلطات الإيرانية أسقطت طائرة أمريكية دون طيار، كانت تحلق فوق مياه الخليج، وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تراجع عن ضرب أهداف إيرانية، الجمعة، ردًا على حادث الطائرة، مؤكدًا عزم إدارته فرض عقوبات جديدة على إيران على خلفية عدم التزامها بالاتفاق النووي.